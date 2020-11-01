Cahiliye dönemi yaşanıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, İslam karşıtı sözlerini protesto etmek için Fransa Büyükelçiliği önünde toplanan Genç Saadet üyeleri, gerçekleştirdikleri basın açıklamasında, “İnsan ticaretinden tutun da türlü ahlaksızlıklara varıncaya kadar her türlü kötülüğü yapanlar, evrensel barışın temini olan İslam’a ve önderimiz Resulullaha hadsiz laflar etmektedirler” denildi.

Saadet Partisi Ankara Gençlik Kolları, İslam karşıtı söylemleri nedeniyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u protesto etmek için önceki akşam Fransa Büyükelçiliği önünde bir araya geldi. Gerçekleştirilen basın açıklamasında Fransa Cumhurbaşkanı Macron kınandı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Genç Saadet Ankara İl Başkanı Mehmet Emre Kutluca cahiliye döneminin tekrar canlandığını belirterek, “İnsan ticaretinden tutun da türlü ahlaksızlıklara varıncaya kadar her türlü kötülüğü yapanlar, evrensel barışın temini olan İslam’a ve önderimiz Resulullaha hadsiz laflar etmektedirler. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, pervasızca laflar etmekte, dünya da seyirci kalmaktadır” dedi.

Fransız karikatür dergisi Charlie Hebdo’da Peygamberimize yönelik hakaret edilmesinin ifade özgürlüğü olarak değerlendirilmesini de eleştiren Kutluca, “Son 20 yılda Katolik Hristiyan değerlerine eleştiri getiren onlarca markaya tazminat cezası vermiş olan bir ülkenin, konu İslam’a ve onun Peygamberine gelince susmasını, hatta desteklemesini hoşgörüyle karşılamamız mümkün değildir!” diye konuştu.

İslam aleminin yeniden uyanışa geçmesi ile İslam karşıtı tavırların arttığına dikkat çeken Kutluca, basın açıklamasının sonunda şunları kaydetti: “Ebu Leheb’lerin düzeni hızla çökmektedir. Bedenleri ve zihinleri köleleştirenler, F-16’ların sortilerine güvenenler, adaletsiz bir dünya için Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda oturup oylamalar yapanlar bilmelidirler ki:

‘Hak geldi, batıl zail oldu! Muhakkak batıl yıkılmaya mahkûmdur!’ elbet yıkılacaklar.”

Mehmet Fahri ÖZKAN / ANKARA



