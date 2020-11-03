Çağlar Söyüncü için sevindirici haberi teknik direktörü verdi

Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers, Çağlar Söyüncü'nün sakatlık durumuna ilişkin ''Çağlar beklenenden daha erken dönebilir. Ameliyat olmasına gerek yok." dedi.

Sakatlığı nedeniyle sahalarda uzak kalan Çağlar Söyüncü'nün sahalara dönmesine az kaldı. Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers, Leeds United'ı 4-1 yendikleri maçın ardından Çağlar Söyüncü'nün sakatlığına ilişkin açıklama yaptı.

Rodgers, Çağlar hakkında müjdeli haberi vererek ''Çağlar beklenenden daha erken dönebilir. Ameliyat olmasına gerek yok. İyileşme süreci gayet iyi gidiyor. Beklenenden daha kısa sürede aramıza katılabilir.'' dedi.

Öte yandan geçirdiği sakatlık nedeniyle Çağlar söyüncü'nün sahalarda 3 ay uzak kalması bekleniyordu...

