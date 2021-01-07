Çağdaş Atan, küplere bindi: Kendimi zor tutuyorum

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, 2-1 kaybettikleri Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe karşısında oyuna hükmettiklerini belirten Atan, "Ben Fenerbahçe'nin bizle daha kafa kafaya oynamasını beklerdim daha önceki Başakşehir, Beşiktaş, Galatasaray maçlarımız gibi." diye konuştu.



Yayıncı kuruluş muhabirinin Erol Bulut'un "Topu Alanyaspor'a bırakmayı planladık" açıklamasının sorulması üzerine sinirlenen Çağdaş Atan, "Söyleyecek çok şey var ama kötü şeyler söylemekten korkuyorum. Kendimi zor tutuyorum. Susayım ben" ifadelerini kullandı.

