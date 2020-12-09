CAATSA yasası nedir? CAATSA yaptırımları neler?

ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası bir diğer adıyla CAATSA 2017 yılında imzalandı.

CAATSA, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın almasının ardından son günlerde yeniden gündeme geldi. Türkiye'ye S-400 yaptırımlarını da içeren tasarı 9 Aralık 2020 gecesi ABD Temsilciler Meclisi'nden geçti. Türkiye'nin aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin ABD nezdinde CAATSA'nın 231'inci maddesini ihlal ettiği ileri sürülüyor.CAATSA, ABD Başkanı'nın beş veya daha fazla yasayı yürürlüğe koyacağını belirtmektedir. Kanunun 235. Maddesinde tanımlanan yaptırımlardan biri, başkanın bilerek, bu yürürlüğe girme tarihinde veya daha sonra belirlediği bir kişi ile önemli bir işlemde bulunduğunu veya onun adına veya onun adına faaliyette bulunduğunu belirler.



CAATSA'nın açılımı; "ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası" olarak biliniyor. CAATSA yasası ilk olarak 2 Ağustos 2017 yılında kongrenin onayı dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasıyla yürürlüğe konuldu. CAATSA'nın dayanağı ise İran, Kuzey Kore ve Rusya’ya uygulanan yaptırımlar olarak gösteriliyor.



CAATSA 231. Madde; “Rusya Federasyonu’nun savunma ya da istihbarat sektörleriyle ya da bunlar adına çalışan kurum ve kişilerle önemli düzeyde alışverişte bulunan kişi ve kurumlara yaptırım uygulanmasını" öngörüyor.CAATSA'nın 231. Maddesini uygulama yetkisi, 29 Eylül 2017 tarihinde ABD Dışişleri Bakanı'na devredilmiştir.

Türkiye’ye Rusya'dan S-400 füze hava savunma sistemi alımı sebebiyle yaptırım uygulanması ısrarının arkasında ise yine kısa adıyla CAATSA yani "ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası" yatıyor.



70 sayfalık CAATSA yasasında 12 yaptırım kalemi yer alıyor. ABD Başkanı olan kişi, bu 12 yaptırımdan en az beşini seçmek zorunda. CAATSA yaptırımları arasında şu maddeler yer alıyor;

1- ABD başkanı ABD Eximbank’ı (ithalat-ihracat bankası), yaptırım uygulanan kişinin ülkeden mal ve hizmet ithal etmesiyle ilgili sigorta ve garanti edinimi ile kredi uzatımı konularında onay vermemesi için yönlendirebilir.

2 -ABD başkanı ABD hükümetine, yaptırım uygulanan kişinin ülkeden herhangi bir dayanıklı mal veya teknoloji ithal etmesine izin verecek lisans veya yetki belgesi vermemesi yönünüde direktif verebilir. Bu maddenin kapsamına askeri mühimmat ve nükleer bağlantılı malzemeler de giriyor.

3 -ABD başkanı, ABD’deki finans kurumlarına yaptırım uygulanan kişiye kredi vermeme yönünde direktif verebilir. Buna göre, yaptırım uygulanan kişi ABD’den toplamda en fazla 10 milyon dolar kredi kullanabilir.

4 -ABD başkanı, uluslararası finansal kuruluşlardaki (IMF, Dünya Bankası gibi) ABD’li üst düzey yöneticilere, yaptırım uygulanan kişiye kaynak aktarılmaması için görüş bildirmeleri veya bu kuruluşların, yaptırım uygulanacak kişinin faydasına olabilecek kredi verme kararlarına karşı oy kullanmaları yönünde direktif verebilir.

5 -Yaptırım uygulanan taraf finans kurumuysa, bu kurumun ABD piyasasındaki işlemleri kısıtlanırken, ABD devlet tahvillerine erişimi engelleniyor.

6 -ABD yönetimi yaptırım uygulanan kişiden mal ve hizmet tedarik etmeyi durdurabilir.

7 -ABD başkanı, ABD’nin yetki alanı dahilinde, yaptırım uygulanan kişinin faydasına olacak herhangi bir döviz alım-satım işlemi yapmasını engelleyebilir.

8 -ABD başkanı, ABD’nin yetki alanı dahilinde, yaptırım uygulanacak kişinin faydasına olacak bir ödeme veya kredi aktarımının finansal kuruluşlar arasında veya finansal kuruluşlar aracılığıyla ya da finansal kuruluşlara yapılmasını engelleyebilir.

9 -Yaptırım uygulanan kişinin ABD’de mülk edinmesi ve bir mülkle ilgili her türlü işlemi yapması engellenebilir.

10- ABD başkanı, ABD’li bir kişi veya kurumun yaptırım uygulanan tarafa yatırım yapmasını veya her türlü tahvil ürünü almasını engelleyebilir.

11 -ABD başkanı, ABD Dışişleri Bakanlığı’na, kapsamı başkan tarafından belirlenmek üzere yaptırım uygulanan tarafla ilgili kişilere vize kısıtlaması getirmesi için direktif verebilir. Başkan ABD İçgüvenlik Bakanlığı’na bu kişilerin üşkden çıkarılması talimatını da verebilir.

12 -ABD başkanı, yaptırım uygulanan tarafın yöneticilerine ve yetkililerine bahsedilen yaptırımları uygulayabilir.CAATSA ile ilgili daha detaylı ve ingilizce dilinde bilgiler için bu sayfaya göz atabilirsiniz...

