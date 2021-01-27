Buzulların erimesiyle ortaya çıktı! 40 bin yıllık gergedan keşfedildi
Rusya’nın Sibirya bölgesinde bir buzulda 40 bin yıldır korunan tüylü gergedan buzulların erimesiyle keşfedildi.
GÜNDEM 27.01.2021, 00:52
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Rusya’nın Sibirya bölgesindeki buzullarda 40 bin yıldır korunan tüylü bir gergedan, bilim insanları tarafından keşfedildi.
Buzulun çözülmesiyle ortaya çıkan gergedanın genç olduğu, bataklık ya da nehirde mahsur kalarak boğulduğu düşünülüyor. Uzmanlar ayrıca gergedanın mahsur kaldıktan sonra muhtemelen nesli tükenmiş dağ aslanları olan yırtıcılar tarafından kovalanıp saldırıya uğradığına inanıyor.
Tüylü gergedanlar, yaklaşık 14 bin yıl önce iklim değişikliği nedeniyle nesli tükenmeden önce, İngiltere, Avrupa, Çin ve Güney Kore’de yaygındı. Keşfedilen bu gergedanın yaklaşık 2,5 metre uzunluğunda olduğu ifade edildi. Gergedanın mahsur kaldığı yerdeki çamurun, 40 bin yıl boyunca kürkünü de koruduğu düşünülüyor.
Buzulun çözülmesiyle ortaya çıkan gergedanın genç olduğu, bataklık ya da nehirde mahsur kalarak boğulduğu düşünülüyor. Uzmanlar ayrıca gergedanın mahsur kaldıktan sonra muhtemelen nesli tükenmiş dağ aslanları olan yırtıcılar tarafından kovalanıp saldırıya uğradığına inanıyor.
Tüylü gergedanlar, yaklaşık 14 bin yıl önce iklim değişikliği nedeniyle nesli tükenmeden önce, İngiltere, Avrupa, Çin ve Güney Kore’de yaygındı. Keşfedilen bu gergedanın yaklaşık 2,5 metre uzunluğunda olduğu ifade edildi. Gergedanın mahsur kaldığı yerdeki çamurun, 40 bin yıl boyunca kürkünü de koruduğu düşünülüyor.
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