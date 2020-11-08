Büyükşehir Belediye Başkanı ikinci kez koronavirüse yakalandı

2 ay önce koronavirüse yakalanan ve tedaviden sonra virüsü yendiğini açıklayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Şener Söğüt yeniden koronavirüse yakalandığını duyurdu.



Koronavirüs salgınından kurtulduktan sonra görevine geri dönen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Şener Söğüt, yaptığı yazılı açıklamada yeniden koronavirüse yakalandığını ve tekrar 10 günlük bir karantina sürecine girdiğini belirtti. Şener Söğüt açıklamasında “En kısa sürede iyileşerek sizlerle tekrar buluşmayı temenni ediyor, bu vesileyle tüm hastalarımıza da Rabbimden acil şifalar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Şener Söğüt yazılı açıklamasında şunları dile getirdi:



