Büyükorhan Belediyesi’nde büyük ‘yol’suzluk

Önemli tespitlerde bulunan İbrahim Özacar, Büyükorhan çevreyolunun yüzde 10’luk bölümünün tamamlanmasına rağmen yüzde 90’lık bölümünün tamamlanmış gibi gösterilerek teslim alındığını söyledi. Özacar, “ Saadet Partisi olarak tüyü bitmemiş çocukların haklarının peşindeyiz” dedi.

Saadet partisi Bursa İl Başkanlığı Mahalli İdareler Birimi, yerel sorunları birinci ağızdan dinleyerek çözüme odaklı çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Mahalli İdareler İl Başkanı İbrahim Özacar, Bursa’nın Büyükorhan ilçesini ziyaret etti. 2019 yerel seçimlerinde AKP’nin kazandığı ilçe genelinde yapmış olduğu mahalle ve köy ziyaretleri ile İbrahim Özacar, vatandaşların sorunlarını dinleyerek önemli tespitlerde bulundu.



Burunca köyünü ziyaret eden İbrahim Özacar, kahvehanede köylüler ile bir araya geldi. Mahalle Muhtarı Orhan Karaca ile konuşan Özacar, “Seçimlerde ülke genelinde yaptıkları asfalt ve yollarla oy toplayan AKP, ne yazık ki Burunca köyünü unutmuş. Burunca Köyü Muhtarı Orhan Karaca, çalmadık kapı bırakmamış, ancak defalarca söz vermelerine rağmen ne iktidar partisi AKP’nin il yöneticileri ne ilçe belediye başkanı ne Büyükşehir Belediyesi ne milletvekilleri sözlerini tutmamış. 2019 yerel seçim öncesi köy girişine oy devşirmek adına yeni sözler verilmiş, köylü sözünde durmasına rağmen AKP’li belediyeler sözlerini yine tutmamış” şeklinde konuştu.



Büyükorhan Belediyesi’nin İller Bankası’ndan çektiği 7 milyon TL ile ilçe girişine aydınlatma sistemi yaptırdığını dile getiren İbrahim Özacar, “İlçe Belediyesi yetkilileri faiziyle birlikte 300-350 bin TL’lik elektrik faturası ile karşılaşınca zaten kasası boş olan belediyenin borç yüzünden elektrikleri kesildi. Sadece 3-4 ay kullanılabilen aydınlatma sistemi ve direklerin önemli bir kısmı sökülerek depoya kaldırıldı. Hâlâ ilçe girişinde bulunan direkler ise çürümeye terk edildi. Bu plansız ve programsız projeden kimler rant devşirdi? Biz bunu bilmiyoruz. Ancak diğer partilerin belediyelerinin hesapları en ufak ayrıntısına kadar incelenirken Büyükorhan Belediyesi’nin hesaplarının incelenmemesi ciddi bir sorundur. Saadet Partisi olarak bu işin her zaman takipçisi olacağız” açıklamalarında bulundu.

