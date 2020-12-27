Büyükerşen’den işçiler için asgari ücret açıklaması
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada belediyede personelindeki en düşük maaşın 3 bin 350 TL olduğunu açıkladı.
GÜNDEM 27.12.2020, 19:10
2021 yılı için geçerli olacak asgari ücreti belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu dördüncü ve son toplantısını yarın sabah saat 10.30’da yapacak.
Toplantı sonrasında da 2021 yılında uygulanacak olan asgari ücret miktarının açıklanması bekleniyor.
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yılbaşından sonra belediyede uygulanacak olan asgari ücreti 3 bin 350 TL olarak açıkladı.
Belediyenin çeşitli birimlerinde çalışan işçilerin fotoğraflarıyla paylaşımda bulunan Başkan Büyükerşen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Emek en yüce değer! Yarın açıklanacak asgari ücret ne olursa olsun, şehrimiz için yaz, kış, gece, gündüz demeden çalışan belediye personelimizin alacağı en düşük maaş Ocak ayı itibariyle 3 bin 350 TL’den az olmayacak. Bu şehre kattığınız tüm güzellikler için sizlere minnettarım!”
Emek en yüce değer!Yarın açıklanacak asgari ücret ne olursa olsun, şehrimiz için yaz, kış, gece, gündüz demeden çalışan belediye personelimizin alacağı en düşük maaş Ocak ayı itibariyle 3350 TL'den az olmayacak. Bu şehre kattığınız tüm güzellikler için sizlere minnettarım! pic.twitter.com/5uCVkwwkaE
— Yılmaz Büyükerşen (@Y_Buyukersen) December 27, 2020
Emek en yüce değer!Yarın açıklanacak asgari ücret ne olursa olsun, şehrimiz için yaz, kış, gece, gündüz demeden çalışan belediye personelimizin alacağı en düşük maaş Ocak ayı itibariyle 3350 TL'den az olmayacak. Bu şehre kattığınız tüm güzellikler için sizlere minnettarım! pic.twitter.com/5uCVkwwkaE — Yılmaz Büyükerşen (@Y_Buyukersen) December 27, 2020
Toplantı sonrasında da 2021 yılında uygulanacak olan asgari ücret miktarının açıklanması bekleniyor.
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yılbaşından sonra belediyede uygulanacak olan asgari ücreti 3 bin 350 TL olarak açıkladı.
Belediyenin çeşitli birimlerinde çalışan işçilerin fotoğraflarıyla paylaşımda bulunan Başkan Büyükerşen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Emek en yüce değer! Yarın açıklanacak asgari ücret ne olursa olsun, şehrimiz için yaz, kış, gece, gündüz demeden çalışan belediye personelimizin alacağı en düşük maaş Ocak ayı itibariyle 3 bin 350 TL’den az olmayacak. Bu şehre kattığınız tüm güzellikler için sizlere minnettarım!”
Emek en yüce değer!Yarın açıklanacak asgari ücret ne olursa olsun, şehrimiz için yaz, kış, gece, gündüz demeden çalışan belediye personelimizin alacağı en düşük maaş Ocak ayı itibariyle 3350 TL'den az olmayacak. Bu şehre kattığınız tüm güzellikler için sizlere minnettarım! pic.twitter.com/5uCVkwwkaE
— Yılmaz Büyükerşen (@Y_Buyukersen) December 27, 2020
Emek en yüce değer!Yarın açıklanacak asgari ücret ne olursa olsun, şehrimiz için yaz, kış, gece, gündüz demeden çalışan belediye personelimizin alacağı en düşük maaş Ocak ayı itibariyle 3350 TL'den az olmayacak. Bu şehre kattığınız tüm güzellikler için sizlere minnettarım! pic.twitter.com/5uCVkwwkaE — Yılmaz Büyükerşen (@Y_Buyukersen) December 27, 2020
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