Büyükelçi Satterfield:

Türkiye ABD İş Konseyi'nin (TAİK) internet üzerinden düzenlenen ticaret konferansında konuşan Satterfield, kamu hastanelerinin ABD'li ilaç şirketlerine geçen yıl 230 milyon dolar olan borcunun 2.3 milyar dolara çıktığına dikkat çekti.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un konuyu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dikkatine bir yıl önce getirdiğini belirten Satterfield, ertesi yıl ise ABD'li şirketlerden alacaklarından büyük ölçüde vazgeçmelerinin istendiğini dikkat çekti.



Satterfield konuşmasında,"(ABD'li) şirketler Türkiye pazarından ayrılmayı ya da varlıklarını azaltmayı değerlendirecekler. Bu durum Türkiye'nin çıkarına değildir" dedi.

Satterfield sosyal medya düzenlemesi hakkında da, "Büyük sosyal medya şirketlerinin kullanıcı verilerini sadece Türkiye'de depolamasını zorunlu kılan düzenleme içinde eşit olmayan şartlarda rekabeti barındırır" diyerek gelişmelerin ABD'li şirketlerin Türkiye piyasasından ayrılmasıyla sonuçlanabileceğini belirtti.

