Büyükelçi kolaylıkla atanabilir

İşgalci İsrail rejiminin Ankara Büyükelçiliği maslahatgüzarlığına atadığı Irit Lıllıan, görevine başlamasının ardından yaptığı açıklamada, Ankara ile Tel Aviv rejimi arasında “normalleşme” olabileceğini söyledi. Bazı Müslüman ülkelerle atılan “normalleşme” adımlarının Türkiye ile de atılabileceğini kaydeden Lıllıan, Türkiye ile İsrail rejimi arasındaki ekonomik ilişkilere dair de konuştu.

Millî Gazete’nin Türkiye ile İsrail rejimi arasındaki “normalleşme” sürecine ilişkin olarak 11 Aralık 2020 tarihinde attığı “Suçüstü” manşeti zihinlerdeki yerini korurken Ankara-Tel Aviv hattında yaşanan yeni gelişme dikkat çekti. İşgalci İsrail rejimi, Ankara Büyükelçiliği maslahatgüzarlığına Irit Lillian’ı atadı. Son olarak İsrail’in Bulgaristan büyükelçiliği görevinde bulunan Lillian, yeni görevine başlamasının ardından önemli açıklamalarda bulundu.



İsrail’in son bir yılda bazı Müslüman ülkelerle atmış olduğu “normalleşme” adımlarına dikkat çeken Lillian, Türkiye ile de benzer bir sürecin yaşanabileceğini söyledi. Lillian, konuya ilişkin olarak, “İsrail son bir yıl boyunca Müslüman Arap dünyası ile barış gerçekleştirmek istediği ifadelerinin boş sözcüklerden ibaret olmadığını kanıtlamıştır. İkili ilişkilerin Körfez ülkeleri ve Fas ile ve daha niceleri ile yapılanlar bunun açık delilidir. Türkiye ile de aynı yolda ilerleyebiliriz. Tamir edilecek çok şey mevcuttur. Ve imkân dâhilindedir.” ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsrail rejimi ile ilişkilerin “normalleştirilmesine” dair sözlerinin ardından İsrail rejimi Enerji Bakanı Steinitz’den de dikkat çeken bir açıklama gelmişti. Yabancı bir yayın organına konuşan Steinitz, Türkiye ile görüşmelerde bulunmaya hazır olduklarını belirterek, “Türkiye’yi Doğu Akdeniz Gaz Forumu’nda görmekten mutluluk duyarız” demişti. Steinitz’in Doğu Akdeniz konusunda Türkiye’ye dair açıklamaları Ankara ile Tel Aviv rejimi arasındaki görüşmelerin sıklaşabileceği ve perde önüne taşınabileceği şeklinde yönünde yorumlanmıştı.



* Türkiye’de 1,5 yıl boyunca maslahatgüzar olarak görev yapan Roey Gilad’ın yerini alan Irit Lillian, yapmış olduğu açıklamalarda Türkiye ile İsrail rejimi arasındaki ekonomik ilişkilere de dikkat çekti. Ankara ile Tel Aviv rejimi arasındaki ticaret hacminin halihazırda 5 milyar doları geçmekte olduğunu kaydeden Lillian, görevlerinin bir bölümünün de dış ticaret hacmini geliştirmeye yönelik olacağını söyledi. Öte yandan Lillian, Türkiye ile İsrail rejimi arasında büyükelçi atanması ihtimaline dair de konuştu. Söz konusu kararın kolaylıkla alınabileceğini söyleyen Lillian, “Büyükelçi atanması konusu politik kararlara bağlıdır. Ve bu kararlar kolaylıkla alınabilir” diye konuştu.



Türkiye ile İsrail rejimi arasındaki ilişkileri adım adım takip eden Millî Gazete, 11 Aralık 2020 tarihinde attığı “Suçüstü” manşetiyle iki aktör arasında “normalleşme” süreci yaşandığını duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 25 Aralık 2020’de yapmış olduğu açıklamada adeta Millî Gazete’yi teyit etmiş ve İsrail ile istihbari noktada iletişimde bulunulduğunu kaydetmişti. Öte yandan Erdoğan gönüllerinin İsrail ile münasebetleri daha iyi bir noktaya taşımayı arzu ettiğini de dile getirmişti.

