Büyük yılbaşı kampanyası! BİM 6 Ocak 2021 Aktüel Ürünler Kataloğu

BİM yeni yıl kampanya avantajları ile müşterilerinin ilgi odağı olacak...

Tüketicilerin merakla beklediği ve 6 Ocak 2021'den itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı.

BİM yılbaşının ilk haftasına özel birbirinden sürpriz ürünler ve birbirinden farklı indirimlerle kapılarını müşterilerine açacak...

Haftanın BİM aktüel kataloğunda bu hafta teknolojiden ev aletlerine, mutfak gereçlerinden kıyafetlere kışlık giyimden çocuk tekstiline zücaciyeden elektrikli mutfak ürünlerine kadar pek çok indirimli ürün ve sürpriz bulunuyor.

Peki bu hafta BİM’de hangi ürünler var?

İşte merakla beklenen 6 Ocak 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu



Kumtel Cam Ankastre Set 1.299 TLStarcom Full HD Çift Kameralı Araç Dikiz Aynası 259 TLPolosmart Akü Şarj Edici 159 TLDEXIM Taşınabilir Şarj Aleti 10.000 mAh 49,90 TLErkek Kaşe Kaban 139 TLÇantalı Olta Takımı 149 TLKumtel Fanlı Elektrikli Isıtıcı 79,90 TLKadın Welsoft Pijama Takımı 49,90 TL



Erkek Kışlık Oduncu Gömlek 29,90 TLErkek Oduncu Gömlek 19,90 TLErkek Trend Deri Bot 59,90 TLKaymaz Taban Paspas 13,90 TLKadın Ponponlu Ev Botu 27,90 TLKadın Termal Tayt 10,90 TLKadın Polarlı Kot Tayt 39,90 TL



