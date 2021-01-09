Büyük Birlik Partisi İstanbul İl Başkanı Mutlu Furtana oldu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kadın, Aile ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda BBP İstanbul İl Başkanı olan Yaşar Sayan, il başkanlığı görevini avukat Mutlu Furtana'ya devretti.Yaklaşık iki buçuk yıldır BBP İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüten Yaşar Sayan, il başkanlığını avukat Mutlu Furtana'ya teslim etti.Büyük Birlik Partisi (BBP) İstanbul İl Başkanlığı binasında düzenlenen törende BBP Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, Yan Kuruluşlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Osman Tüfekçi, MKYK üyeleri Orhan Şahin, Mahmut Burkankulu, Hakan Ayantaş, Gökmen Türkkanı, Kamuran Sayhan, Ömer İlhan, Mert Kaya Kadir Turan ve Av. Gökhan Özdoğan hazır bulundu.

