Büyük bir patlama meydana geldi! ABD askeri üssüne füzeli saldırı
Irak'ın Erbil Uluslararası Havalimanı'nda bulunan ABD askeri üssünde şiddetli bir patlama meydana geldi.
GÜNDEM 30.09.2020, 22:09
Irak'ta bulunan Erbil Uluslararası Havalimanı'ndaki ABD askeri üssün bulunduğu bölgede çok şiddetli patlama duyuldu.
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