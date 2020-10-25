Bütün okullar ne zaman açılacak? MEB son dakika açıklaması

Okulların açılması ile yüz yüze eğitimle ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 81 ile haftanın son gününde talimat göndermişti. Öğrenciler şu an EBA TV üzerinden derslerine devam ederken "Okullar ne zaman açılacak, bütün okulların açılış tarihi" konularıyla ilgili internette araştırmalar yapıyor. Sosyal medyada bütün okulların açılış tarihiyle ilgili iddialar yer aldı. Peki ama okullar 23 Kasım'da mı 2 Kasım'da mı açılacak?



6. 7. 10. ve 11. sınıflar için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yüz yüze eğitime geçebilmesi için çalışmalar başlatılmıştı. Okulların tamamen yüz yüze eğitime geçişinin en erken 23 Kasım'da olacağı yönünde sosyal medyada iddialar yayınlandı. Ancak henüz net bir bilgi yer almıyor. Okulların açılması koronavirüs vakalarının artışı ile ilgili olurken hafta ortasında İstanbul'da toplanacak Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyesine göre Milli Eğitim Bakanlığı ona göre karar verecek.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların tamamen açılma tarihine ilişkin, daha önce yaptığı açıklamasında "Cumhurbaşkanımız yüz yüze eğitime geçiş planlamamızın 3'üncü aşamasında ortaokula ve liseye yeni başlayan; ancak henüz okullarına kavuşamayan 5. ve 9. sınıf öğrencilerimizin 2 Kasım itibarıyla yüz yüze eğitime başlayacağının müjdesini de paylaştı." ifadelerini kullanmıştı.

Daha önce açılan 1. 2. 3. 4. ve 8. 12. sınfların ardından 5. ve 9. sınıf öğrencileri de 2 Kasım 2020 Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacak.

