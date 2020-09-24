Bütün günahların, kabahatlerin ve fenalıkların kökü olan üç şey nedir?

Mehmed Zahid Kotku (k.s.) Hz.'nin mihenk taşı niteliğindeki 'Ramuz El-Ehadis' derslerinden aktarılan kısa bir bölümde üç tehlikeli durumdan bahsediliyor.

'Ramuz El-Ehadis' derslerinden aktarılan kısa bölümde şu ifadeler kullanılıyor:



"Kibir, hırs, haset; bütün günahların, kabahatlerin, fenalıkların; kökü, babası oluyor."Mehmed Zahid Kotku (k.s.) Hz.'nin mihenk taşı niteliğindeki 'Ramuz El-Ehadis' derslerinden kısa bir bölüm... pic.twitter.com/rSMyDi6e1p

— Millî Gazete (@milligazetecom) September 24, 2020



"Kibir, hırs, haset; bütün günahların, kabahatlerin, fenalıkların; kökü, babası oluyor. Bu üç kökten son derece sakınmak lazım. Kibir, hırs, haset. Ama insana sorarsın. Yok bende kibir. Hırs? Hiç yok. Haset? Hiç gözüm yok kimsenin malında. Bu da şayan-ı dikkat bir dert."

"Kibir, hırs, haset; bütün günahların, kabahatlerin, fenalıkların; kökü, babası oluyor."Mehmed Zahid Kotku (k.s.) Hz.'nin mihenk taşı niteliğindeki 'Ramuz El-Ehadis' derslerinden kısa bir bölüm... pic.twitter.com/rSMyDi6e1p — Millî Gazete (@milligazetecom) September 24, 2020

