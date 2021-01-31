‘Bütçe’den NATO’ya

Başta Türkiye olmak üzere Ortadoğu’da birçok operasyonun komuta merkezi olan NATO’nun ülkemizde bilinen 28 askeri üssü olması yetmezmiş gibi, vatandaşın gelirleri ile oluşturulan bütçeden kuruluş adına yüz milyonlarca liralık kamulaştırmalar yapılıyor. Vatandaşın paraları ile alınan mülkler NATO tarafından kullanılıyor.



Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan bütçe giderleri rakamlarına göre, bölgemizi kuşatan NATO’ya, bütçeden ayrılan paylar ile yeni mülklerin alınmasının her yıl giderek arttığı görüldü. 2013 yılında devletin genel bütçesinde yer alan ‘NATO Giderleri ile Gayrimenkul ve Kamulaştırma Gideri’ 31 milyon 29 bin TL olurken, 2014 yılında bu rakam 33 milyon 554 bin TL’ye, 2015 yılında ise 63 milyon 144 bin TL oldu.



Harcamalar ile ilgili en çok dikkat çeken tarih ise 2016 yılı oldu. 15 Temmuz hain darbe girişimi ile adı anılan NATO’ya, darbe girişiminin yaşandığı yıl bütçeden 67 milyon 269 bin TL harcandı. 2016 yılından sonra da bu rakamlar yükselmeye başladı. 2017 yılında 89 milyon 749 bin TL harcandı. Böylece 2013 ve 2017 yılları arasında NATO için bütçeden tam 284 milyon milyon 745 bin TL harcama yapıldı.



NATO için harcanan bu rakamın yarı yarıya yakını ise 2019 yılında yapıldı. 2019 yılı merkezi bütçe giderlerine göre, ‘NATO Giderleri ile Gayrimenkul ve Kamulaştırma Gideri’ adına toplamda 139 milyon 990 bin TL harcandı. 2019 yılında ayrıca sadece NATO’ya yeni mülkler için harcamalar değil, var olan mülklerin tamiratı içinde kesenin ağzı açıldı. Yapım ve onarım maliyetleri için 13 milyon 346 bin TL harcandı.

