Bütçe maratonu sürüyor! Peki partiler 2021'de ne kadar yardım alacak?

Siyasi partilerin 2021 yılı mali bütçeden alacakları hazine yardımının tutarları belli oldu.

Yasa gereği son yapılan seçimlerde yüzde 10 barajını aşan tüm siyasi partiler, genel bütçe gelirlerinin 5 binde 2'si oranında devlet yardımı alıyor.

Hükümetin 2021 yılı bütçe teklifine göre, bütçe geliri 1 trilyon 82 milyar 29 milyon lira olacak. Bu teklif yasalaşırsa, mecliste bulunan AKP, CHP, HDP ve MHP toplamda 432 mil­yon 811 bin TL hazine yardımı alacak.

Bu kapsamda AKP 209 milyon 304 bin TL, CHP 111 milyon 369 milyon TL, HDP 57 milyon 550 bin TL, MHP ise 54 milyon 588 bin TL hazine yardımı alacak.

