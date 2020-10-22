Son Dakika
Bütçe maratonu sürüyor! Peki partiler 2021'de ne kadar yardım alacak?
Bütçe maratonu süreci başlarken TBMM'deki siyasi partiler hazineden alacakları yardım miktarı belli oldu.
GÜNDEM 22.10.2020, 02:22
1
Siyasi partilerin 2021 yılı mali bütçeden alacakları hazine yardımının tutarları belli oldu.
Yasa gereği son yapılan seçimlerde yüzde 10 barajını aşan tüm siyasi partiler, genel bütçe gelirlerinin 5 binde 2'si oranında devlet yardımı alıyor.
Hükümetin 2021 yılı bütçe teklifine göre, bütçe geliri 1 trilyon 82 milyar 29 milyon lira olacak. Bu teklif yasalaşırsa, mecliste bulunan AKP, CHP, HDP ve MHP toplamda 432 milyon 811 bin TL hazine yardımı alacak.
Bu kapsamda AKP 209 milyon 304 bin TL, CHP 111 milyon 369 milyon TL, HDP 57 milyon 550 bin TL, MHP ise 54 milyon 588 bin TL hazine yardımı alacak.
Yasa gereği son yapılan seçimlerde yüzde 10 barajını aşan tüm siyasi partiler, genel bütçe gelirlerinin 5 binde 2'si oranında devlet yardımı alıyor.
Hükümetin 2021 yılı bütçe teklifine göre, bütçe geliri 1 trilyon 82 milyar 29 milyon lira olacak. Bu teklif yasalaşırsa, mecliste bulunan AKP, CHP, HDP ve MHP toplamda 432 milyon 811 bin TL hazine yardımı alacak.
Bu kapsamda AKP 209 milyon 304 bin TL, CHP 111 milyon 369 milyon TL, HDP 57 milyon 550 bin TL, MHP ise 54 milyon 588 bin TL hazine yardımı alacak.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 22 Ekim 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|11
|3. Karagümrük
|5
|8
|4. Antalyaspor
|5
|8
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Galatasaray
|5
|7
|7. Sivasspor
|4
|7
|8. Kasımpaşa
|5
|7
|9. Hatayspor
|4
|7
|10. Göztepe
|5
|6
|11. Konyaspor
|4
|6
|12. Kayserispor
|5
|6
|13. Çaykur Rizespor
|5
|5
|14. Trabzonspor
|5
|5
|15. Malatyaspor
|5
|5
|16. Denizlispor
|5
|5
|17. Gaziantep FK
|5
|4
|18. Beşiktaş
|4
|4
|19. Gençlerbirliği
|4
|4
|20. Başakşehir
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|5
|12
|2. Tuzlaspor
|5
|11
|3. Altay
|5
|10
|4. Ankara Keçiörengücü
|5
|10
|5. Adanaspor
|5
|9
|6. Altınordu
|5
|9
|7. Adana Demirspor
|5
|8
|8. Samsunspor
|5
|8
|9. Giresunspor
|5
|8
|10. Bursaspor
|5
|7
|11. Balıkesirspor
|5
|6
|12. Akhisar Bld.Spor
|5
|5
|13. Bandırmaspor
|5
|5
|14. Ümraniye
|5
|4
|15. Ankaraspor
|5
|4
|16. Eskişehirspor
|5
|3
|17. Menemen Belediyespor
|5
|2
|18. Boluspor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|5
|13
|2. Aston Villa
|4
|12
|3. Liverpool
|5
|10
|4. Leicester City
|5
|9
|5. Arsenal
|5
|9
|6. Wolverhampton
|5
|9
|7. Tottenham
|5
|8
|8. Chelsea
|5
|8
|9. West Ham
|5
|7
|10. Leeds United
|5
|7
|11. Man City
|4
|7
|12. Southampton
|5
|7
|13. Newcastle
|5
|7
|14. Crystal Palace
|5
|7
|15. M. United
|4
|6
|16. Brighton
|5
|4
|17. West Bromwich
|5
|2
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|5
|1
|20. Fulham
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|6
|11
|2. Villarreal
|6
|11
|3. Real Madrid
|5
|10
|4. Getafe
|5
|10
|5. Cádiz
|6
|10
|6. Granada
|5
|10
|7. Real Betis
|6
|9
|8. Atletico Madrid
|4
|8
|9. Barcelona
|4
|7
|10. Sevilla
|4
|7
|11. Osasuna
|5
|7
|12. Elche
|4
|7
|13. Valencia
|6
|7
|14. Athletic Bilbao
|5
|6
|15. Eibar
|6
|5
|16. Huesca
|6
|5
|17. Celta de Vigo
|6
|5
|18. Deportivo Alaves
|6
|4
|19. Real Valladolid
|6
|3
|20. Levante
|5
|3
Sayfalar Tümü