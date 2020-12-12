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Bütçe güvenoyu alacak hiçbir kriter taşımıyor

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, TBMM’de 2021 yılı bütçesini değerlendirdi…

GÜNDEM 12.12.2020, 06:33
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Bütçe güvenoyu alacak hiçbir kriter taşımıyor
Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, düzenlediği basın toplantısıyla TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen 2021 yılı bütçesini değerlendirdi. 2021 yılı bütçesinin güvenoyu alacak hiçbir kriter taşımadığının altını çizen Karaduman, “2021 yılı bütçesinde işçi yok, atama bekleyen öğretmen yok, sağlık çalışanları, çiftçi yok, esnaf yok, emekli yok, işsiz gençler, KYK borçlusu mezunlar yok, dar gelirli vatandaşlar yok… Yeniden büyük bir Türkiye vizyonuna çok uzak, yaşanabilir bir Türkiye hedefinin yanından bile geçmeyen bu bütçeyi savunmak, halkımıza yeni ‘acı reçeteler’ vermekten başka bir şey değildir. Bu şartlar altında 3 ay sonrasını bile göremeyen bu bütçe, ümit ediyoruz ki Meclis’ten geçemeyecektir” dedi.
Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında 2021 yılı bütçesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Karaduman, 2021 yılı bütçesinin gelirlerinin yüzde 86’sının vatandaşlardan alınan vergilerden oluştuğunun altını çizdi. Bütçede faize 179 milyar liranın ayrıldığını kaydeden Karaduman, yıllardır insanların emeği ve alın terinin faize lobisine aktarıldığına vurgu yaptı.
Çiftçinin borç batağında ve hacizlik olduğunu hatırlatan Karaduman, şöyle devam etti konuşmasına: “Çiftçinin traktörüne ve diğer üretim araçlarına haciz yoluyla el konuluyor. 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun 2’nci maddesinde tarımsal desteklerin milli gelirin yüzde 1’inden az olamayacağı belirtilmiştir. 2021 yılı bütçesinde çiftçiye ayrılan destek ödemesi milli gelire oranla sadece yüzde 0,3‘tür. Çiftçiyi desteklemek kanuni bir zorunluluk iken hakları gasp edilmektedir, kanunda belirtilen miktarın yarısı kadar bile destek sağlanmamaktadır. Aynı şekilde pandemi sürecinde kepenk kapatan esnafa borçlanmaktan başka yol bırakılmamıştır. Sadece 1 aylık sürede 900 bin esnaf ilk kez bankaya borçlanmıştır. İktidar esnafa, ‘Evde kal’ demekten başka bir şey yapmamıştır.”
Üniversite öğrencilerinin mezun olduktan sonra sadece işsizlik değil, aynı zamanda KYK borcu ile de baş başa kaldığına dikkat çeken Karaduman, “KYK borcunu ödeyemediğinden dolayı 280 bin mezun icralık olmuş durumdadır. Oysa 2021 yılı bütçesinde faiz lobisine ödenecek miktarın sadece yüzde 9’u ile KYK borçlarının tamamını silmek mümkündür.  Vatandaşın ödediği faturalara yüklenen enerji fonu, KDV, dağıtım bedeli, TRT payı gibi ek vergiler yetmiyormuş gibi şimdi de dağıtım şirketlerinin seyahat, temsil, ağırlama gibi harcamalarının faturalara yansıtılmasına ilişkin karar Resmî Gazete’de yayınlandı. Yani bu kararla, vatandaşın alın teri şirketlerin konforuna harcanmak amacıyla gasp ediliyor. Açıkça ifade ediyorum ki, bu yasal bir soygundur! Vatandaşın bankalara olan borcu 850 milyar liraya ulaşmış durumdayken icralık dosya sayısı 23 milyon 644 bine ulaşmış, hâlihazırda her 4 vatandaştan 1’i icralık olmuştur” dedi.
Hazırlanan bütçenin vatandaşın kayıplarını azaltacak bir bütçe olmadığını söyleyen Karaduman, “2021 yılı bütçesinde; işçi yok, atama bekleyen öğretmen yok, sağlık çalışanları, çiftçi yok, esnaf yok, emekli yok, işsiz gençler, KYK borçlusu mezunlar yok, dar gelirli vatandaşlar yok. Peki, ne var 2021 yılı bütçesinde? Bakın bu bütçede faize ayrılan 179 miyar lira var. Avrupa Birliği’nin ülkemize yaptırım uygulayacağı konuşulurken bütçeden Avrupa Birliği Başkanlığı’na 787 milyon lira kaynak ayrılıyor. Cumhurbaşkanlığı için ayrılan 4 milyar 39 milyon liranın dışında bir de ‘gizli giderler veya örtülü ödenek’ adı altında miktarı belirtilmeyen ayrıca bir kaynak ayrılıyor. Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki iletişim başkanlığı için de ayrıca 422 milyon lira kaynak ayrılıyor.  2020 yılı bütçesinde şirketlere ödenen garanti ücret 18 milyar liraydı. 2021 yılında şirketlere ödenecek garanti ücretlerin bütçede yazılmaması için kanuni bir değişiklik yapıldı. Dolayısıyla 2021 yılında şirketlere ödenecek garanti ücretler muammadır” diye konuştu.
Bütçelerin yönetimlerin ekonomi anlayışının ne olduğunu açıklayan en somut vesikalar olduğunu kaydeden Karaduman, “Hazırlanan bütçeye baktığımızda; önümüzdeki yıl vatandaşın sırtındaki vergi yükü ile birlikte kaynak israfının artacağını görüyoruz. 2020’de 139 milyar TL olması hedeflenen bütçe açığı, yılın ilk dokuz ayında 140,6 milyar TL’ye ulaşmıştır. 2021 yılında bütçe açığının iyimser bir şekilde 245 milyar TL olarak belirlendiğini görüyoruz. Bu durum, Ocak 2021’den itibaren yüksek vergi artışları ve yeni bir zam yağmurunun kaçınılmaz olduğu anlamına geliyor. Şöyle ki, 2021 bütçesinde Gelir Vergisi gelirlerinde yüzde 19, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) gelirlerinde yüzde 21 artış öngörülüyor. 2021 yılında vergi gelirleri hedefinin 2020 hedeflerine göre yaklaşık yüzde 20 artacak olması, bütçedeki vergi yükünün yine vatandaşın sırtına yıkılacağı anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.
Bütçenin güvenoyu alacak hiçbir kriter taşımadığını söyleyen Karaduman, konuşmasını şöyle sonlandırdı: “Yeniden büyük bir Türkiye vizyonuna çok uzak, yaşanabilir bir Türkiye hedefinin yanından bile geçmeyen bu bütçeyi savunmak, halkımıza yeni ‘acı reçeteler’ vermekten başka bir şey değildir. Bu şartlar altında 3 ay sonrasını bile göremeyen bu bütçe, ümit ediyoruz ki Meclis’ten geçemeyecektir. 2021 yılının seçim yılı olduğu açıkken, bu ekonomik şartların bir kışı daha kaldıracak gücü bulunmadığı ortada iken yapılacak en güzel hamle bu olsa gerektir. Çünkü bütçeler güvenoyudur ve bu haliyle 2021 bütçesi güvenoyu alacak hiçbir kriter taşımamaktadır. Bizim Saadet Partisi olarak; vatandaştan yana olmayan, vatandaşın ihtiyaçlarını karşılamayacak bu bütçeyi kabul etmemiz mümkün değildir. Türkiye, ciddi bir ekonomik krizin içerisindedir; krizden çıkışın yolu ise üretimi önceleyen, israfa geçit vermeyen bir bütçe hazırlamaktır.”
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