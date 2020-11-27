Bütçe görüşmesinde Fuat Oktay ile Garo Paylan tartıştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Karabağ’da işgalci Ermenistan’ın sökülüp atılması, Türkiye Azerbaycan kardeşliğinin gücünü bir kez daha dünyaya göstermiştir. 30 yıldır Karabağ’da süren Ermenistan zulmü sessiz kalmadığımız gibi başı ülkeler sağır ve kör olmayı seçerken, biz Ermenistan sivilleri, şehirleri bombalamasına sessiz kalmadık, her türlü imkanımızla Azerbaycan’ın yanında olduk’’ dedi.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kurumların bütçe görüşmelerine katıldı ve milletvekillerinin sorularını cevapladı. Oktay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin iş yapma süreçlerinin hızlandığını, sonuç almanın kolaylaştırır bir dönemin kapılarının aralandığını belirterek, "Bürokrasi değil, hizmet üreten bir devleti yapısı inşa etmenin anlayışıyla geliştirdiğimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ülkemizin en önemli kamu yönetimi reformu olup, toplumsal refahı artırma hedeflerimize büyük katkılar yapmaktadır. Parlamenter sistem döneminde kağıt üstünde kalmış küvetler ayrılığı onlarca yıllar tartışılmış, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde aslında gerçek anlamda hayata geçirilmiştir. Bu sistem kuvvetler ayrılığının belirginleştiği, İstikrarlı ve sonuç odaklı yürütme ihtiyacına cevap verecek nitelikte, milli iradeyi daha güçlü kılan Hükümet sistemidir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile vesayetler son bulmuş, sivilleşme sağlanmış, katılımcı demokrasi güçlenmiş" ifadelerini kullandı.



Oktay, HDP Diyarbakır milletvekili Garo Paylan’a yönelik olarak, "Sayın Paylan bir şeyi ifade etti. Öğrendiği dilleri de öğrenmiş olduk. Bu öğrendiğiniz, bildiğiniz dillerinizi ekmeğini yediğiniz, suyunu içtiğiniz, havasını soluduğunuz, toprağından beslendiğiniz güzel ülkeyi dışarıda şikayet etmek için değil, ülkemiz lehine kullanmanız inşallah bir gün nasip olur" şeklinde konuştu.

Bunun üzerine HDP milletvekilleri Oktay’a tepki gösterdi. Oktay, HDP milletvekillerine, “Ben kimseye hakaret etmiyorum, sadece gerçekleri hatırlatıyorum. Nereden nereye geldiğimizi hatırlatıyorum. Bundan mutlu olun” dedi.

HDP Diyarbakır milletvekili Paylan, Oktay’dan belge göstermesini istedi. Oktay, “Elimizde o belgeler var, hepsini koyarız. Nerede Türkiye’yi, nasıl şikayet ettiniz elimizde var, memnuniyetle koyarız” şeklinde konuştu.

Tartışmanın uzaması üzerine Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz oturuma ara verdi. Tartışma ara verildiğinde de devam etti.

Oktay aradan sonra Azerbaycan’a yönelik olarak, ’’Karabağ’da işgalci Ermenistan’ın sökülüp atılması, Türkiye’nin Azerbaycan kardeşliğinin gücünü bir kez daha dünyaya göstermiştir. 30 yıldır Karabağ’da süren Ermenistan zulmü sessiz kalmadığımız gibi başı ülkeler sağır ve kör olmayı seçerken, biz Ermenistan sivilleri, şehirleri bombalamasına sessiz kalmadık, her türlü imkanımızla Azerbaycan’ın yanında olduk’’ dedi.

Oktay, S-400 hava savunma sistemi füzelerine yönelik olarak, “Yürütmenin tedarik ettiğimiz sistemin kontrol ve hazırlıkları devam ediyor. Bu sistemler kurulmuş ve testleri yapılmıştır’’ diye konuştu.

Oktay, Gökçeada Rum Azınlık okulunun AK Parti hükümetleri zamanında açıldığını sözlerine ekledi.

