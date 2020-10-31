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Buse Hasyılmaz'dan sevindiren haber! Enkaz altından çıkarıldı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin telefonla konuştuğu ve yardım çağrısında bulunan Buse Hasyılmaz 9,5 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarıldı
GÜNDEM 31.10.2020, 00:43
İzmir'deki depremin ardından yıkılan binanın altında kalan ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin telefonla görüştüğü Buse Hasyılmaz 9,5 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Buse ile birlikten bir kişi daha enkazdan sağ olarak kurtarıldı.
Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Bayraklı ilçesinde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Çalışmalar sırasında bölgeye giden Tarım ve Orman Bakan Bekir Pakdemirli'nin de telefonla konuştuğu Buse Hasyılmaz'a ulaşmak için enkaz içinde lazer ışıklı kontrol yapıldı. Isının uyarı verdiği yerde kazı yürütülüyor. Aramada termal kamera da kullanılıyor.
Öte yandan arama kurtarma çalışmalarını takip eden Buse Hasyılmaz’ın nişanlısı Nurullah Yalçın, gazetecilere, "Sesimizi duyuyor, iyi olduğunu söyledi ve sesleri duyuyor. Diş kontrolüne gitmişti, şu anda ikinci katta annesiyle enkaz altında" dedi.
Hasyılmaz'la yaptığı telefon konuşmasında da Yalçın'ın, nişanlısına onları beklediğini belirterek, "İyi misin, az daha dayan Buse." dediği gözlendi.
Buse, 9,5 saat sonra enkazdan kurtarıldı. Buse'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Buse ile birlikte bir erkek daha enkazdan sağ olarak kurtarıldı.
Enkazdaki çalışmalar devam ediyor.
Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Bayraklı ilçesinde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Çalışmalar sırasında bölgeye giden Tarım ve Orman Bakan Bekir Pakdemirli'nin de telefonla konuştuğu Buse Hasyılmaz'a ulaşmak için enkaz içinde lazer ışıklı kontrol yapıldı. Isının uyarı verdiği yerde kazı yürütülüyor. Aramada termal kamera da kullanılıyor.
Öte yandan arama kurtarma çalışmalarını takip eden Buse Hasyılmaz’ın nişanlısı Nurullah Yalçın, gazetecilere, "Sesimizi duyuyor, iyi olduğunu söyledi ve sesleri duyuyor. Diş kontrolüne gitmişti, şu anda ikinci katta annesiyle enkaz altında" dedi.
Hasyılmaz'la yaptığı telefon konuşmasında da Yalçın'ın, nişanlısına onları beklediğini belirterek, "İyi misin, az daha dayan Buse." dediği gözlendi.
Buse, 9,5 saat sonra enkazdan kurtarıldı. Buse'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Buse ile birlikte bir erkek daha enkazdan sağ olarak kurtarıldı.
Enkazdaki çalışmalar devam ediyor.
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