Burun Tıkanıklığı Nedir? Burun tıkanıklığı nasıl geçer?

Burnumuz solunum sisteminin başlangıç noktası olmasının yanısıra içeri giren havanın akciğerlere ulaşmadan önce ısıtılıp, nemlenip, temizlendiği organımızdır. Bilhassa çocuklarda çok görülen burun tıkanıklığı nefes almayı zorlaştıran, kaliteli bir gün ya da uyku süreci geçirmeyi imkansız kılan bir rahatsızlıktır.

Burun tıkanıklığı kişinin, koku alma fonksiyonlarını zayıflatır, nefes alıp vermeyi zorlaştırır. Çok basit olarak görülüp, çok da önemsenmeyen burun tıkanıklığı, birçok sıkıntılı sürece ve sonuca yol açabilmektedir.

Gribal enfeksiyonlardan, mevsim geçişlerinden ya da yapısal bozukluklardan kaynaklı olarak ortaya çıkar.

Alerjiye bağlı olarak tedavi edilmedi takdirde alerjik astım gibi solunum yolu hastalıklarına neden olabilir.

Sürekli kendini tekrar eden bir burun tıkanıklığı problemi mevcutsa derhal tedavi edilmesi gerekir.



Bebekler ve çocuklar genellikle burun solunumu yapmayı tercih ederler. Burnun tıkanması gibi bir problemde ağız solunumu yapmaya mecbur kalırlar ve ağız solunumundan devreye giren yardımcı solunum kasları bebeklerde duruş bozukluğunun ortaya çıkmasına neden olabilir.

Bazı bebekler ağızdan solunum yapmayı beceremeyebilir bu da çok ciddi solunum güçlüklerine neden olur. Böyle bir durumda acilen doktora başvurulmalıdır.

Bebeklerde ve çocuklarda çok görülen sebepler geniz eti veya burun içinde bir gelişme anomalisidir. Sorunun ameliyatla ortadan kaldırılması gerekebilir.



Soğuk algınlığı, grip veya sinüzit gibi enfeksiyonlar ve alerjiler burun akıntısının ve burun tıkanıklığının yaygın nedenleridir.

Araba egzozu gibi burnu tahriş edici durumlarda rinit dediğimiz alerjik olmayan tıkanıklara da neden olabilir.

Burun akıntısı veya burun tıkanıklığı nadir de olsa tümörlere sebebiyet verebilir.

Burun tıkanıklığının olası nedenleri...

Sinüzit

Nazal septum deviasyonuBurun etiKonka şişmeleriSaman nezlesiAlkolSahip olunan alerjilerNezle, soğuk algınlığıMevsim geçişleriBaharatlı yemeklerBurunda yabancı cisimHormonal değişikliklerGrip,Alerjik olmayan rinitYüksek tansiyonBurun polipleriMesleki astımGebelikUyku apnesiChurg-Strauss sendromuTiroid bozuklukları



Tıkanıklığın nedenine bağlı olarak kulak burun boğaz doktoruyla süreci yürütüp, sebeplerini bulmak gerekir. Sebeplerin ortaya çıkmasının ardından optimum tedavi planını uygulamalı.

Burun tıkanıklığında endoskopi yöntemi ile sebep anlaşılmaya çalışılabilir. Saman nezlesi, burun eti büyümesi (konka büyümesi) ya da geniz eti büyümesi (adenoid büyümesi) gibi nedenlerle gelişen burun tıkanıklığında ilaçlar, burun spreyleri ile tedavi yöntemleri denenebilir.

Burun eğriliği gibi ilaçların çözüm olmadığı durumlarda burun tıkanıklığı ameliyatı ile tedavi gerçekleşebilir.

Ancak bu tür durumlara kişinin yaşantısının çok negatif etkilendiği zamanlarda başvurulur.

Sürekli olarak ağız solunumu ve horlama belirtisi gösteren kişiler ameliyat olmalıdır. Bir diğer yöntem de radyofrekans cerrahisi olanaklarıdır.



Burun tıkanıklığını evde yapacağınız yöntemlerle giderebilirsiniz...

* Zencefil, nane, tarçın, zerdeçal gibi bitki çaylarını tüketmek...

* Sigara kullanımı bırakmak ya da sigara içilen ortamlarda bulunmamak

* Serum fizyolojik (tuzlu su) burun tıkanıklığının açılması için birebirdir. Denize girilebilir ya da evde 1 bardak ılık suya 1 çay kaşığı sofra tuzu koyup kendi tuzlu suyunuzu hazırlayıp, burnunuza çekebilirsiniz.

* Bol su içmek, burun mukozasının nemli kalması için gereklidir.

* Klimalı ya da kaloriferli ortamlarda hava kuruduğu için burun içi kuruluğu ve buna bağlı olarak tıkanıklık sıkıntısı yaşanabilir. Odada buhar makinesi ya da kaynar su bulundurarak burun tıkanıklığı problemini çözebilirsiniz.

