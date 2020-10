Buruk: Türk futbolunu doğru temsil ettiğimize inanıyoruz

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Basın mensuplarına maça dair değerlendirmelerinin aktaran Buruk "İki maçtır özgüven kazanıyoruz. Oyuncularımın hepsinin sahada yaptıklarını değerli buluyorum. Türk futbolunu temsil ettik bu akşam. Bir Türk takımının sahaya koyduğu oyun... Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Kaybetmek, maçın sonunda mağlup olarak buraya çıkmak üzücü. Ama oyun olarak dimdik durduk. Üzülsek de bizim için tecrübe. Belki daha çok inanmamız lazımdı. Gol atacağımıza, kazanacağımıza biraz daha inansak, belki kazanabilirdik. Maçı izleyen herkesin 'Helal olsun' dediği bir Başakşehir vardı sahada. Her takıma karşı bu oyunu sergileyeceğiz. 4 maçı da kazanmak için adayız" dedi.

Maçta iyi mücadele verdiklerini belirten tecrübeli teknik adam "Maçın ilk yarısında iki takım da karşılıklı pozisyona girdi. Kimse kimseye üstünlük kuramadı ama iki kalede de birçok pozisyon oldu. Taktiksel ve diziliş olarak çok iyi işler yaptık, böyle güçlü bir rakibe karşı birçok da gol pozisyonu bulduk. Topun bizde kaldığı çok bölüm vardı. Biraz daha iyi şeyler yapabilirdik. Biraz daha kendimizi güvensek sonuç çok daha farklı olabilirdi. Çok fazla şut attık. Rakibe karşı bulabileceğimiz en fazla pozisyonu bulduk. Sonuç olarak 2-0 mağlubuz bunun üzüntüsünü yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türk futbolunu temsil ettiklerini ve oyuncuların performansından memnun olduğunu açıklayan Buruk, şunları kaydetti:

"Oyuncularımın da bireysel anlamdaki başarılı oyunlarından çok memnun kaldım. Türk futbolunu doğru temsil ettiğimize inanıyoruz. Belki sonuç alamadık ama güzel, pozitif oyun sahadaydı. Bunun karşılığını bundan sonraki maçlarda almaya çalışacağız. Rakibimizi kutluyorum. Geçen sene Şampiyonlar Ligi finalistine, bu kadar önemli bir takıma karşı futbol şansı yanımızda olsaydı çok farklı şeyler konuşabilirdik. Kazanamadık bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Oyun olarak çok iyi işler yaptık. Maçtan önce oyuncularıma korkmamalarını söyledim. Bunu sahada yaptık, çok gol pozisyonuna girdik. Şampiyonlar Ligi'nde bir duran toptan çok basit gol yedik. Belki rakibimizin daha net pozisyonları vardı ama çok basit, duran toptan paylaşım hatasından gol yedik. Top tüm oyuncularımızın arasında bir yere düştü. 1-0'dan sonra yine fırsatlar vardı, yine golü bulabilirdik ama ikinci yediğimiz gol maçın bitmesine sebep oldu."

Ayrıca Başakşehir'in maçlarda gol atamama sorunun olduğunu da ifade eden Buruk, konuya ilişkin soruya şu şekilde cevap verdi:

"Sezonun başında bu kadar iyi oynamadık ama gol atamadığımız maçlar vardı. Son Antalya maçında 5 gol bulmuştuk. Ligdeki oyunumuzu daha yukarılara çektiğimizi söyleyebilirim ama Avrupa'da da aynı şekilde başladık. Bu oyunun bize gol getireceğine inanıyorum. Bu kadar iyi işler bize gol de galibiyet de her şeyi de getirir. Elimizden gelenin en fazlasıyla oynamaya çalışacağız. Hiçbir maçın favorisi olarak rakiplerimizi görmüyorum. Aynı oyunu ortaya koyduğumuzda her takım için eşit şanslar olacaktır."

Takımın üstünden mental bir yorgunluğun olduğunu belirten Buruk, şöyle devam etti:

"Mental olarak üzerimizde yorgunluk vardı. Sezon başını yapamadık. Hazırlanma anlamında zor bir sezon başı geçirdik. Şu anda yeni gelenlerin adaptasyonu, oyun ve özgüven olarak yukarıya çıktık. Beklentim daha da yukarılara gitmek. Bu kadar yüksek maç trafiğinde yüksek performans sergileyen oyuncularımın iyi yolda olduklarını söyleyebilirim. Oyun olarak hem taktiksel anlamda hem de fiziksel anlamda çok iyi durumda olduğumuzu söyleyebilirim. Tekrar lig maçına hazırlanacağız. Konya maçı ve 3 gün sonra Manchester maçı var. Bizim için çok önemli maçlar. Dünyanın en iyi takımlarına karşı bu kadar pozisyona giriyorsanız, Türkiye liginde daha fazlasını yapma şansımız var."