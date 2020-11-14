Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? PYBS tarihi belli oldu...

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), eski adı Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı’nın (PYBS) 2021 tarihi belli oldu.

Eğitimleri boyunca maddi destek almak isteyen öğrencilerin merakla beklediği İOKBS tarihi açıklandı

MEB tarafından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 25 Nisan 2021’de gerçekleştirilecek.

Bursluluk sınavı başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr, http://www.odsgm.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden gerçekleşecek.

Ortaokulların 5, 6, 7, 8’inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11’inci sınıflarına yönelik düzenlenen bursluluk sınavı 2018 yılında İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) adını almıştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bursluluk sinavı ile ilgili yaptığı açıklamada ; “Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10’uncu ve 11’uncu sınıf öğrencilerimiz 9’uncu sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerimiz de sadece 9’uncu sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacak.” dedi.

Sınavda 4 (dört) seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacak

Milli Eğitim Bakanlığı'nın bursluluk sınavına başvuru için gerekli şartların bazıları aşağıda:

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b. Mevzuatta belirlenen kayıt-kabul şartlarını taşımak.

c. Ortaokullar, imam-hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarda öğrenci olmak.

ç. Ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme cezasıalmamış olmak.

d. Uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporu ile belgelendirenler hariç, bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapmamış olmak.

e. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2016 yılı yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın 2017 Malî Yılı için tespit edilen 10.760,00 TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2016 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır. Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler hariç geliri bu rakamı geçen öğrencilerin kontenjan durumlarına bakılmaksızın İOKBS başvuruları kabul edilmeyecektir.

