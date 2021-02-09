Bursluluk sınavı başvuruları başladı! OKBS başvurusu nasıl yapılır?

Eski adı Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS) olan İOKBS'nin 2021 için başvurular başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İOKBS başvurusu 08-26 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak

Düzenlenecek sınav sonucunda 60 bin öğrenciye burs verilecek.



Bursluluk sınavı başvuru işlemleri http://www. meb.gov.tr sitesi ile http://www.odsgm.meb.gov.tr ve https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden gerçekleşecek.

Sınav başvuru tarihi ile ilgili bilgilendirme Milli Eğitim Bakanlığı'ndan duyurulacak.



* Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınav 6 Haziran'da olacak.

* Açık öğretim ortaokulu, açık öğretim lisesi ve açık öğretim imam hatip lisesi ile mesleki açık öğretim lisesi ikinci dönem sınavları 27-18 Mart'ta yapılacak.

