Bursaspor'un 6 maçlık serisine son verdiler

TFF 1. Lig'in 19. haftasında Bursaspor, Altınordu'yu konuk etti.

Ev sahibi ekip mücadelenin ilk yarısının 37. dakikasında, genç orta saha Batuhan Kör'ün attığı golle 1-0 öne geçti ve devreye bu skorla gidlildi.

Karşılaşmanın 69. dakikasında tecrübeli golcü Ahmet İlhan Özek skora dengeyi getirdi. 90+5'te Enis Destan'la bir gol daha bulan konuk ekip karşılaşmayı 2-1'lik kazandı.

Bu sonuçla puanını 31'e yükselten Altınordu, ligde 4 maç sonra 3 puanla tanışmış oldu.

TFF 1. Lig'de 6 maç sonra kaybeden ev sahibi Bursaspor ise aldığı mağlubiyetle 30 puanda kaldı.

