Bursaspor'dan flaş Ali Akman hamlesi

Bursaspor'dan sürpriz bir şekilde Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına transfer olan Ali Akman ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Bursapor'dan yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzun bugün yapılan toplantısında, Bursaspor Kulübünün altyapısında yetişen Ali Akman'ın etik dışı transferinden ve davranışlarından dolayı süresiz kadro dışı bırakılmasına oy birliği ile karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

