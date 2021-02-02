Bursaspor'dan flaş Ali Akman hamlesi
Bursaspor, Eintracht Frankfurt takımına transfer olan Ali Akman'ı süresiz kadro dışı bıraktı.
GÜNDEM 02.02.2021, 22:01
Bursaspor'dan sürpriz bir şekilde Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına transfer olan Ali Akman ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
Bursapor'dan yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzun bugün yapılan toplantısında, Bursaspor Kulübünün altyapısında yetişen Ali Akman'ın etik dışı transferinden ve davranışlarından dolayı süresiz kadro dışı bırakılmasına oy birliği ile karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Bursapor'dan yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzun bugün yapılan toplantısında, Bursaspor Kulübünün altyapısında yetişen Ali Akman'ın etik dışı transferinden ve davranışlarından dolayı süresiz kadro dışı bırakılmasına oy birliği ile karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
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