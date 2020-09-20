Bursaspor'da galibiyet sevinci

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fazlı Tan, ilk yarıda Altınordu'nun daha baskılı bir oyun ortaya koyduğunu kaydetti. Tan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim hücum açısında etkili olamadığımız bir devreydi. Altınordu'nun daha fazla pozisyonu vardı. İkinci yarıda roller değişti, sahada daha iyi bir Bursaspor vardı. Hücumda yakaladığımız pozisyonları da değerlendirip 2 gol attık ve kazanmasını bildik. Çok mutluyuz, oyuncularımızı tebrik ediyorum. Bugün istekli bir takımımız vardı. Biz bu galibiyeti taraftarlarımıza, camiamıza ve başkanımıza armağan ediyoruz. Şimdi artık önümüzde Giresunspor maçı var. Analizlerimizi yapıp hücum ve savunma açısından eksiklerimizi belirleyip çalışmalarımızı yapacağız. İnşallah haftaya da bu maçla birlikte başlayan serimizi devam ettiririz."

