Bursaspor'da galibiyet sevinci
TFF 1. Lig'in 2. haftasında deplasmanda Altınordu'yu 2-0 yenen Bursaspor'un teknik sorumlusu Fazlı Tan, kazandıkları için çok mutlu olduklarını ve bu galibiyetin bir seriye dönüşmesini istediklerini s
GÜNDEM 20.09.2020, 04:17
2
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fazlı Tan, ilk yarıda Altınordu'nun daha baskılı bir oyun ortaya koyduğunu kaydetti. Tan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bizim hücum açısında etkili olamadığımız bir devreydi. Altınordu'nun daha fazla pozisyonu vardı. İkinci yarıda roller değişti, sahada daha iyi bir Bursaspor vardı. Hücumda yakaladığımız pozisyonları da değerlendirip 2 gol attık ve kazanmasını bildik. Çok mutluyuz, oyuncularımızı tebrik ediyorum. Bugün istekli bir takımımız vardı. Biz bu galibiyeti taraftarlarımıza, camiamıza ve başkanımıza armağan ediyoruz. Şimdi artık önümüzde Giresunspor maçı var. Analizlerimizi yapıp hücum ve savunma açısından eksiklerimizi belirleyip çalışmalarımızı yapacağız. İnşallah haftaya da bu maçla birlikte başlayan serimizi devam ettiririz."
"Bizim hücum açısında etkili olamadığımız bir devreydi. Altınordu'nun daha fazla pozisyonu vardı. İkinci yarıda roller değişti, sahada daha iyi bir Bursaspor vardı. Hücumda yakaladığımız pozisyonları da değerlendirip 2 gol attık ve kazanmasını bildik. Çok mutluyuz, oyuncularımızı tebrik ediyorum. Bugün istekli bir takımımız vardı. Biz bu galibiyeti taraftarlarımıza, camiamıza ve başkanımıza armağan ediyoruz. Şimdi artık önümüzde Giresunspor maçı var. Analizlerimizi yapıp hücum ve savunma açısından eksiklerimizi belirleyip çalışmalarımızı yapacağız. İnşallah haftaya da bu maçla birlikte başlayan serimizi devam ettiririz."
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 21 Eylül 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Göztepe
|2
|4
|4. Karagümrük
|2
|4
|5. Beşiktaş
|2
|4
|6. Antalyaspor
|2
|4
|7. Kasımpaşa
|2
|3
|8. Hatayspor
|1
|3
|9. Sivasspor
|2
|3
|10. Erzurumspor
|2
|3
|11. Fenerbahçe
|1
|3
|12. Kayserispor
|2
|3
|13. Konyaspor
|1
|1
|14. Gaziantep FK
|2
|1
|15. Trabzonspor
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|1
|17. Malatyaspor
|2
|1
|18. Denizlispor
|2
|1
|19. Çaykur Rizespor
|2
|0
|20. Ankaragücü
|1
|0
|21. Başakşehir
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|2
|6
|2. Tuzlaspor
|2
|4
|3. Adanaspor
|2
|4
|4. Adana Demirspor
|1
|3
|5. Balıkesirspor
|2
|3
|6. Ümraniye
|1
|3
|7. Bursaspor
|2
|3
|8. Altınordu
|2
|3
|9. Bandırmaspor
|2
|3
|10. İstanbulspor
|2
|3
|11. Ankaraspor
|2
|3
|12. Akhisar Bld.Spor
|2
|1
|13. Altay
|2
|1
|14. Samsunspor
|1
|1
|15. Eskişehirspor
|2
|1
|16. Giresunspor
|2
|1
|17. Menemen Belediyespor
|2
|1
|18. Boluspor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|2
|6
|2. Everton
|2
|6
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Liverpool
|2
|6
|5. Crystal Palace
|2
|6
|6. Tottenham
|2
|3
|7. Wolverhampton
|1
|3
|8. Brighton
|2
|3
|9. Leeds United
|2
|3
|10. Chelsea
|2
|3
|11. Newcastle
|2
|3
|12. Aston Villa
|0
|0
|13. Man City
|0
|0
|14. Burnley
|1
|0
|15. M. United
|1
|0
|16. Sheffield United
|1
|0
|17. West Ham
|2
|0
|18. Fulham
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. West Bromwich
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|2
|6
|2. Real Betis
|2
|6
|3. Villarreal
|2
|4
|4. Celta de Vigo
|2
|4
|5. Valencia
|2
|3
|6. Osasuna
|2
|3
|7. Getafe
|1
|3
|8. Cádiz
|2
|3
|9. Real Sociedad
|2
|2
|10. Real Madrid
|1
|1
|11. Eibar
|2
|1
|12. Huesca
|2
|1
|13. Real Valladolid
|2
|1
|14. Atletico Madrid
|0
|0
|15. Barcelona
|0
|0
|16. Elche
|0
|0
|17. Sevilla
|0
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Deportivo Alaves
|2
|0
|20. Athletic Bilbao
|1
|0
Sayfalar Tümü