TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da Ali Akman rüzgarı esmeye devam ediyor. Bursaspor'un Akhisarspor’a 2-1 mağlup olduğu maçta yine rakip fileleri havalandıran isim olan 18 yaşındaki futbolcu, dikkatleri yine üzerine çekti.

7 haftası geride kalan TFF 1. Lig'de 5 gol, 1 asist yaparak gol krallığında da emin adımlarla ilerleyen Ali Akman’ın gelecek yıllara da damga vurması bekleniyor.

Genç futbolcu, bu sezon Balıkesirspor (2), Adana Demirspor (1),Altınordu (1) ve Akhisarspor (1) ağlarını havalandırdı.

