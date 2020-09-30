Bursaspor ilk maçında mağlup oldu
Basketbol ULEB Avrupa Kupası 2020-2021 sezonu D Grubu ilk hafta maçında Frutti Extra Bursaspor, konuk ettiği İtalya'nın Dolomiti Energia takımına 93-86 yenildi.
GÜNDEM 30.09.2020, 06:25
Karşılıklı basketlerle başlayan maçın 5. dakikasını Dolomiti Energia, 10-9 önde geçti. Frutti Extra Bursaspor, Munford'un asist ve sayılarıyla skor üretti ve 8. dakikada farkı 8'e çıkardı: 21-13. Çeyreğin kalan dakikalarında da iyi oyununu sürdüren yeşil-beyazlı ekip, ilk periyodu 29-19 önde bitirdi.
İkinci çeyreğe de iyi başlayan Frutti Extra Bursaspor, set hücumlarında Newman ve Jones'un kaydettiği basketlerle 15. dakikada farkı çift hanelerde tutmayı başardı: 40-28. Konuk ekip, Williams ve Mezzanotte ile farkı kapatmaya çalışsa da Bursaspor kontrollü oyununu sürdürdü ve soyunma odasına 49-40 üstün gitti.
Üçüncü çeyreğe daha iyi başlayan taraf olan Dolomiti Energia, Williams ve Forray ile etkili olarak 8-0'lık seri yakaladı ve farkı 22. dakikada 1 sayıya (49-48) indirdi. Bu dakikadan itibaren iki takımın birbirine üstünlük kurma mücadelesine sahne olan çeyrekte Dolomiti Energia, Maye ile basketler buldu ve final periyoduna 67-65 önde girdi.
Dördüncü periyoda Sanders'ın 7 sayısıyla başlayan İtalyan ekibi, 33. dakikada farkı 5'e çıkardı: 70-75. Frutti Extra Bursaspor, Newman ve Munford ile rakibine karşılık vermeye çalışsa da skor üstünlüğünü koruyan Dolomiti Energia, parkeden 93-86 galip ayrıldı.
İkinci çeyreğe de iyi başlayan Frutti Extra Bursaspor, set hücumlarında Newman ve Jones'un kaydettiği basketlerle 15. dakikada farkı çift hanelerde tutmayı başardı: 40-28. Konuk ekip, Williams ve Mezzanotte ile farkı kapatmaya çalışsa da Bursaspor kontrollü oyununu sürdürdü ve soyunma odasına 49-40 üstün gitti.
Üçüncü çeyreğe daha iyi başlayan taraf olan Dolomiti Energia, Williams ve Forray ile etkili olarak 8-0'lık seri yakaladı ve farkı 22. dakikada 1 sayıya (49-48) indirdi. Bu dakikadan itibaren iki takımın birbirine üstünlük kurma mücadelesine sahne olan çeyrekte Dolomiti Energia, Maye ile basketler buldu ve final periyoduna 67-65 önde girdi.
Dördüncü periyoda Sanders'ın 7 sayısıyla başlayan İtalyan ekibi, 33. dakikada farkı 5'e çıkardı: 70-75. Frutti Extra Bursaspor, Newman ve Munford ile rakibine karşılık vermeye çalışsa da skor üstünlüğünü koruyan Dolomiti Energia, parkeden 93-86 galip ayrıldı.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 30 Eylül 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Karagümrük
|3
|7
|2. Alanyaspor
|3
|7
|3. Galatasaray
|3
|7
|4. Antalyaspor
|3
|7
|5. Hatayspor
|3
|7
|6. Erzurumspor
|3
|6
|7. Göztepe
|3
|5
|8. Fenerbahçe
|3
|5
|9. Konyaspor
|2
|4
|10. Trabzonspor
|3
|4
|11. Beşiktaş
|3
|4
|12. Sivasspor
|3
|4
|13. Kasımpaşa
|3
|3
|14. Kayserispor
|3
|3
|15. Gaziantep FK
|3
|2
|16. Ankaragücü
|2
|1
|17. Gençlerbirliği
|2
|1
|18. Çaykur Rizespor
|3
|1
|19. Malatyaspor
|3
|1
|20. Denizlispor
|3
|1
|21. Başakşehir
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|3
|7
|2. Tuzlaspor
|3
|7
|3. Ankara Keçiörengücü
|3
|7
|4. İstanbulspor
|3
|6
|5. Altınordu
|3
|6
|6. Samsunspor
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|5
|8. Altay
|3
|4
|9. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|10. Bandırmaspor
|3
|4
|11. Giresunspor
|3
|4
|12. Bursaspor
|3
|3
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. Ankaraspor
|3
|3
|15. Ümraniye
|3
|3
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Menemen Belediyespor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|3
|9
|2. Liverpool
|3
|9
|3. Everton
|3
|9
|4. Aston Villa
|2
|6
|5. Arsenal
|3
|6
|6. Crystal Palace
|3
|6
|7. Leeds United
|3
|6
|8. Tottenham
|3
|4
|9. Chelsea
|3
|4
|10. Newcastle
|3
|4
|11. West Ham
|3
|3
|12. Brighton
|3
|3
|13. Man City
|2
|3
|14. M. United
|2
|3
|15. Southampton
|3
|3
|16. Wolverhampton
|3
|3
|17. West Bromwich
|3
|1
|18. Burnley
|2
|0
|19. Sheffield United
|3
|0
|20. Fulham
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Betis
|3
|6
|2. Granada
|3
|6
|3. Real Sociedad
|3
|5
|4. Celta de Vigo
|3
|5
|5. Valencia
|3
|4
|6. Real Madrid
|2
|4
|7. Getafe
|2
|4
|8. Villarreal
|3
|4
|9. Atletico Madrid
|1
|3
|10. Barcelona
|1
|3
|11. Sevilla
|1
|3
|12. Levante
|2
|3
|13. Osasuna
|3
|3
|14. Athletic Bilbao
|2
|3
|15. Cádiz
|3
|3
|16. Huesca
|3
|2
|17. Real Valladolid
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Deportivo Alaves
|3
|1
|20. Elche
|1
|0
Sayfalar Tümü