Bursaspor ilk maçında mağlup oldu

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın 5. dakikasını Dolomiti Energia, 10-9 önde geçti. Frutti Extra Bursaspor, Munford'un asist ve sayılarıyla skor üretti ve 8. dakikada farkı 8'e çıkardı: 21-13. Çeyreğin kalan dakikalarında da iyi oyununu sürdüren yeşil-beyazlı ekip, ilk periyodu 29-19 önde bitirdi.

İkinci çeyreğe de iyi başlayan Frutti Extra Bursaspor, set hücumlarında Newman ve Jones'un kaydettiği basketlerle 15. dakikada farkı çift hanelerde tutmayı başardı: 40-28. Konuk ekip, Williams ve Mezzanotte ile farkı kapatmaya çalışsa da Bursaspor kontrollü oyununu sürdürdü ve soyunma odasına 49-40 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğe daha iyi başlayan taraf olan Dolomiti Energia, Williams ve Forray ile etkili olarak 8-0'lık seri yakaladı ve farkı 22. dakikada 1 sayıya (49-48) indirdi. Bu dakikadan itibaren iki takımın birbirine üstünlük kurma mücadelesine sahne olan çeyrekte Dolomiti Energia, Maye ile basketler buldu ve final periyoduna 67-65 önde girdi.

Dördüncü periyoda Sanders'ın 7 sayısıyla başlayan İtalyan ekibi, 33. dakikada farkı 5'e çıkardı: 70-75. Frutti Extra Bursaspor, Newman ve Munford ile rakibine karşılık vermeye çalışsa da skor üstünlüğünü koruyan Dolomiti Energia, parkeden 93-86 galip ayrıldı.

