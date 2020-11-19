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Bursaspor, deneyimli futbolcunun sözleşmesini feshetti
Son dakika gelişmesi: Serdar Özkan, Bursaspor ile sözleşmesini feshetti.
GÜNDEM 19.11.2020, 21:31
Bursaspor'da kadro dışı kalan Serdar Özkan, sözleşmesini feshettiği öğrenildi.
33 yaşındaki futbolcu Serdar Özkan, fesih durumu TFF’nin resmi internet sitesinde de yayınladı. TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor’da bu sezon teknik heyetle yaşadığı sorunlar sonrasında kadro dışı bırakılan Serdar Özkan, sözleşmesini feshetti. Alacaklarını gerekçe göstererek daha önce Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuran tecrübeli futbolcu ile Bursaspor’un yolları resmen ayrıldı.
Bursaspor formasıyla bu sezon 1 maçta 7 dakika forma giyen Serdar Özkan, 12 maçta görev aldı. 1 gol atan Özkan, bir de asist yaptı.
33 yaşındaki futbolcu Serdar Özkan, fesih durumu TFF’nin resmi internet sitesinde de yayınladı. TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor’da bu sezon teknik heyetle yaşadığı sorunlar sonrasında kadro dışı bırakılan Serdar Özkan, sözleşmesini feshetti. Alacaklarını gerekçe göstererek daha önce Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuran tecrübeli futbolcu ile Bursaspor’un yolları resmen ayrıldı.
Bursaspor formasıyla bu sezon 1 maçta 7 dakika forma giyen Serdar Özkan, 12 maçta görev aldı. 1 gol atan Özkan, bir de asist yaptı.
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