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Bursa'da tesadüfün böylesi! Yaşlı kadına çarpan kişi bakın kim çıktı

Bursa'da yaşlı bir kadın karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada bir araç çarptı. Kadın yerde acıdan feryat ederken çarpan kişinin kocası çıkması tesadüfün böylesi dedirtti.

GÜNDEM 23.11.2020, 19:30
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Bursa'da tesadüfün böylesi! Yaşlı kadına çarpan kişi bakın kim çıktı
Bursa'da öğle saatlerinde Ulucamii önünde meydana gelen olayda Z.Ö. karşıya geçmeye çalışan eşi 68 yaşındaki Zeliha Ö.'yü fark edince aniden frene bastı. Otomobilini durduramayan Z.Ö. eşi Zeliha Ö.'ye çarptı.

Otomobiliyle çarptığı eşi çarptığı Zeliha Ö. acılar içerisinde feryad etmeye başlarken otomobil sürücüsü Z.Ö. aracından aldığı battaniye ve yastıkla eşine yardımcı olmaya çalıştı. ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadının ilk müdahalesi olay yerinde yapılırken, 112 ambulansı ile Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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