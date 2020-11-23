Bursa'da tesadüfün böylesi! Yaşlı kadına çarpan kişi bakın kim çıktı

Bursa'da öğle saatlerinde Ulucamii önünde meydana gelen olayda Z.Ö. karşıya geçmeye çalışan eşi 68 yaşındaki Zeliha Ö.'yü fark edince aniden frene bastı. Otomobilini durduramayan Z.Ö. eşi Zeliha Ö.'ye çarptı.



Otomobiliyle çarptığı eşi çarptığı Zeliha Ö. acılar içerisinde feryad etmeye başlarken otomobil sürücüsü Z.Ö. aracından aldığı battaniye ve yastıkla eşine yardımcı olmaya çalıştı. ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadının ilk müdahalesi olay yerinde yapılırken, 112 ambulansı ile Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

