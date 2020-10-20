Bursa'da LPG'li araç patladı
Bursa'da kaza yapan sürücünün LPG'li aracı patladı.
GÜNDEM 20.10.2020, 03:31
Bursa’da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsünün yaptığı kaza sonrasında LPG'li aracı patladı.
Edinilen bilgiye göre, akşam 21.30 sıralarında Merkez Nilüfer ilçesine bağlı Beşevler kavşak mevkiinde bir otomobil, aynı istikamette ilerleyen başka otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce kaldırıma ardından direğe çarparak durdu.
Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan LPG'tankının patlamasıyla otomobil alev aldı. Araç sürücüsü ise patlama öncesinde kendini otomobilden dışarı atarak alevler arasında kalmaktan son anda kurtuldu.Çevredeki vatandaşlar aracın patlaması nedeniyle araca müdahale edemezken olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza sonrası sağlık ekiplerinin sürücüye yaptığı ilk müdahale sonrası yaralı sürücü hastahaneye kaldırıldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, akşam 21.30 sıralarında Merkez Nilüfer ilçesine bağlı Beşevler kavşak mevkiinde bir otomobil, aynı istikamette ilerleyen başka otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce kaldırıma ardından direğe çarparak durdu.
Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan LPG'tankının patlamasıyla otomobil alev aldı. Araç sürücüsü ise patlama öncesinde kendini otomobilden dışarı atarak alevler arasında kalmaktan son anda kurtuldu.Çevredeki vatandaşlar aracın patlaması nedeniyle araca müdahale edemezken olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza sonrası sağlık ekiplerinin sürücüye yaptığı ilk müdahale sonrası yaralı sürücü hastahaneye kaldırıldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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