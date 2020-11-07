Bursa'da fabrika işçisinin acı sonu

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi organize sanayi bölgesinde fabrika inşaatında çalışan bir işçi yüksekten düşerek hayatını kaybetti.

Mustafakemalpaşa ilçesi organize sanayi bölgesinde fabrika inşaatında çalışan Kubilay Alp Ünal (30) isimli işçi, yüksekten düşerek yaralandı. Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi kaldırılan Kubilay Alp Ünal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İşçinin cenazesi adli tıp kurumuna gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



