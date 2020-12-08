Bursa'da cami tuvaletinde ölü bulundu
Bursa'da Orhan Bey Camisi yakınındaki tuvaletin çalışanları, tuvalete giren bir esnafın uzun süre çıkmaması üzerine kapıyı çaldı. Cevap alamayan çalışanlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
GÜNDEM 08.12.2020, 21:50
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde isminin Sami Ergin (60) olduğu tespit edilen kişinin, hayatını kaybettiği belirlendi.
Ergin'in cesedi, inceleme sonrası otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Ergin'in cesedi, inceleme sonrası otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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