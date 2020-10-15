Bursa'da acımasızlığın görüntüsü! Deveyi arabanın arkasına bağladılar

Bursa'da bir aracın arkasına bağladıkları bir deveyi kilometrelerce götüren 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Zaman zaman yolda sürüklenen ve eziyet çeken deveyi, bir genç aracın arkasından koşarak kurtardı.Kamyonetin arkasına bağladılar, kilometrelerce koşturup yollarda sürüklediler.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, bir deveyi kamyonetin arkasına bağlayarak eziyet eden 2 kişi gözaltına alındı.



Deveyle yaklaşık 20 kilometre yolculuk edenleri gören bir kişi aracı durdurmak istedi. Aracın peşinden koşan kişi, bir parkta oturan gençlerin de yardımıyla kamyoneti durdurmayı başardı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gözaltına aldığı 2 kişi hakkında, "hayvana eziyet etmek" suçundan adli ve idari işlem başlatıldı.

Devenin koruma altına alındığı öğrenildi.

