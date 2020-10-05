Bursa'da acı kaza! Yük asansöründe sıkışan işçi öldü
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir mobilya fabrikasında yük asansöründe sıkışan Suriye uyruklu işçi Ahmad Alnaem, hayatını kaybetti.
GÜNDEM 05.10.2020, 13:26
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Olay, İnegöl ilçesindeki, Mahmudiye Mahallesi, 27. Mobilya Sokak'ta faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana geldi.
Fabrikada çalışan Suriyeli Ahmad Alnaem, yük indirirken asansörün hareket etmesi sonucu duvar ile asansör arasına sıkıştı. Alnaem’in sesini duyan diğer işçiler, durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Alnaem, hayatını kaybetti.
Ahmad Alnaem’in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için ambulansla Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Fabrikada çalışan Suriyeli Ahmad Alnaem, yük indirirken asansörün hareket etmesi sonucu duvar ile asansör arasına sıkıştı. Alnaem’in sesini duyan diğer işçiler, durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Alnaem, hayatını kaybetti.
Ahmad Alnaem’in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için ambulansla Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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