Burs ücretleri belli oldu! VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM yani Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu anne ve/veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilerine onların eğitim hayatını daha rahat geçirebilmesi için verilen burs çeşididir

15 Ekim’de başlayan başvurular, 30 Ekim’de sona ermişti.



VGM burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli değil. VGM burs başvurusu sonuçları internet üzerinden duyurulacak.

Geçen sene ortaöğrenim burs başvuru sonuçları 25 Kasım 2019, yükseköğrenim burs başvuru sonuçlar da 2 Ocak 2020 tarihinde açıklanmıştı.



Burs alma hakkı elde edenlere, burs almaya devam ettikleri her eğitim döneminde 9 ay boyunca (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran) eğitim yardımı veriliyor.

* 2020 - 2021 eğitim döneminde ortaöğretim öğrencilerine aylık 75,00 Türk lirası veriliyor.

* Yükseköğrenim öğrencileri 300 Türk lirası alırken,

* Türkiye’de eğitimini sürdüren yabancı uyruklu öğrencilere ise 600 Türk lirası burs veriyor.

