Son Dakika
Burs ücretleri belli oldu! VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ortaöğretim, üniversite ve yabancı uyruklu öğrencilere geri ödemesiz olarak verilen Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs ücretleri belli oldu. VGM sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM 05.11.2020, 14:16
VGM yani Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu anne ve/veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilerine onların eğitim hayatını daha rahat geçirebilmesi için verilen burs çeşididir
15 Ekim’de başlayan başvurular, 30 Ekim’de sona ermişti.
VGM burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli değil. VGM burs başvurusu sonuçları internet üzerinden duyurulacak.
Geçen sene ortaöğrenim burs başvuru sonuçları 25 Kasım 2019, yükseköğrenim burs başvuru sonuçlar da 2 Ocak 2020 tarihinde açıklanmıştı.
Burs alma hakkı elde edenlere, burs almaya devam ettikleri her eğitim döneminde 9 ay boyunca (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran) eğitim yardımı veriliyor.
* 2020 - 2021 eğitim döneminde ortaöğretim öğrencilerine aylık 75,00 Türk lirası veriliyor.
* Yükseköğrenim öğrencileri 300 Türk lirası alırken,
* Türkiye’de eğitimini sürdüren yabancı uyruklu öğrencilere ise 600 Türk lirası burs veriyor.
15 Ekim’de başlayan başvurular, 30 Ekim’de sona ermişti.
VGM burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli değil. VGM burs başvurusu sonuçları internet üzerinden duyurulacak.
Geçen sene ortaöğrenim burs başvuru sonuçları 25 Kasım 2019, yükseköğrenim burs başvuru sonuçlar da 2 Ocak 2020 tarihinde açıklanmıştı.
Burs alma hakkı elde edenlere, burs almaya devam ettikleri her eğitim döneminde 9 ay boyunca (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran) eğitim yardımı veriliyor.
* 2020 - 2021 eğitim döneminde ortaöğretim öğrencilerine aylık 75,00 Türk lirası veriliyor.
* Yükseköğrenim öğrencileri 300 Türk lirası alırken,
* Türkiye’de eğitimini sürdüren yabancı uyruklu öğrencilere ise 600 Türk lirası burs veriyor.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 05 Kasım 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|17
|2. Alanyaspor
|6
|16
|3. Galatasaray
|7
|13
|4. Karagümrük
|7
|11
|5. Rizespor
|7
|11
|6. Kasımpaşa
|7
|11
|7. Başakşehir
|7
|10
|8. Beşiktaş
|6
|10
|9. Gaziantep FK
|7
|8
|10. Sivasspor
|6
|8
|11. Antalyaspor
|7
|8
|12. Hatayspor
|5
|8
|13. Malatyaspor
|7
|8
|14. Göztepe
|6
|7
|15. Erzurumspor
|6
|7
|16. Konyaspor
|6
|6
|17. Kayserispor
|6
|6
|18. Gençlerbirliği
|6
|5
|19. Trabzonspor
|7
|5
|20. Denizlispor
|6
|5
|21. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Adana Demirspor
|8
|15
|4. Samsunspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|8
|14
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Adanaspor
|8
|12
|8. Akhisar Bld.Spor
|8
|12
|9. Giresunspor
|7
|11
|10. Altay
|6
|10
|11. Bursaspor
|8
|10
|12. Balıkesirspor
|8
|10
|13. Ümraniye
|8
|8
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|8
|3
|18. Eskişehirspor
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|16
|2. Tottenham
|7
|14
|3. Everton
|7
|13
|4. Southampton
|7
|13
|5. Wolverhampton
|7
|13
|6. Chelsea
|7
|12
|7. Aston Villa
|6
|12
|8. Leicester City
|6
|12
|9. Arsenal
|7
|12
|10. Man City
|6
|11
|11. Newcastle
|7
|11
|12. Leeds United
|6
|10
|13. Crystal Palace
|7
|10
|14. West Ham
|7
|8
|15. M. United
|6
|7
|16. Brighton
|7
|5
|17. Fulham
|7
|4
|18. West Bromwich
|7
|3
|19. Sheffield United
|7
|1
|20. Burnley
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|8
|17
|2. Real Madrid
|7
|16
|3. Atletico Madrid
|6
|14
|4. Cádiz
|8
|14
|5. Granada
|7
|14
|6. Villarreal
|7
|12
|7. Real Betis
|8
|12
|8. Getafe
|7
|11
|9. Osasuna
|7
|10
|10. Elche
|6
|10
|11. Athletic Bilbao
|7
|9
|12. Barcelona
|6
|8
|13. Valencia
|8
|8
|14. Deportivo Alaves
|8
|8
|15. Eibar
|8
|8
|16. Sevilla
|6
|7
|17. Celta de Vigo
|8
|6
|18. Levante
|7
|5
|19. Huesca
|8
|5
|20. Real Valladolid
|7
|3
Sayfalar Tümü