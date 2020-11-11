Burs sonuçları açıklandı! İBB burs sonuçları sorgulama ekranı…

Binlerce öğrencinin merakla beklediği İBB burs sonuçları İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklandı.

İBB Sözcüsü Murat Ongun Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada “Üniversite öğrencilerine sağladığımız 3.200 TL'lik Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı başvuru sonuçları açıklandı.

Genç arkadaşlarımız web sayfamızdan sonuçları kontrol edebilirler. Desteği hak eden kardeşlerimize hayırlı olsun, tüm öğrencilere başarılar.” ifadelerini kullandı.



Sonuçlar “gencuniversiteli.ibb.istanbul” adresi üzerinden TC kimlik numarası ve doğum yılı girilerek sorgulanabilecek.



İBB bursu yıllık 3 bin 200 TL olarak verilecek. Ödemelerin belirtilen hesaplara üçe bölünerek gerçekleştirileceği tahmin ediliyor.



Üniversite öğrencilerine sağladığımız 3.200 TL'lik Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı başvuru sonuçları açıklandı. Genç arkadaşlarımız web sayfamızdan sonuçları kontrol edebilirler. Desteği hak eden kardeşlerimize hayırlı olsun, tüm öğrencilere başarılar.https://t.co/1h2RK1FeLk pic.twitter.com/7QxDgxIhpv

— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) November 10, 2020



Üniversite öğrencilerine sağladığımız 3.200 TL'lik Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı başvuru sonuçları açıklandı. Genç arkadaşlarımız web sayfamızdan sonuçları kontrol edebilirler. Desteği hak eden kardeşlerimize hayırlı olsun, tüm öğrencilere başarılar.https://t.co/1h2RK1FeLk pic.twitter.com/7QxDgxIhpv — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) November 10, 2020

