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Burs sonuçları açıklandı! İBB burs sonuçları sorgulama ekranı…
30 bin öğrenciye verilmesi öngörülen İBB bursu için başvuru sonuçları dün açıklandı. İlki geçtiğimiz yıl verilen İBB burs sonuçları nasıl öğrenilecek? İşte detaylar
GÜNDEM 11.11.2020, 13:00
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Binlerce öğrencinin merakla beklediği İBB burs sonuçları İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklandı.
İBB Sözcüsü Murat Ongun Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada “Üniversite öğrencilerine sağladığımız 3.200 TL'lik Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı başvuru sonuçları açıklandı.
Genç arkadaşlarımız web sayfamızdan sonuçları kontrol edebilirler. Desteği hak eden kardeşlerimize hayırlı olsun, tüm öğrencilere başarılar.” ifadelerini kullandı.
Sonuçlar “gencuniversiteli.ibb.istanbul” adresi üzerinden TC kimlik numarası ve doğum yılı girilerek sorgulanabilecek.
İBB bursu yıllık 3 bin 200 TL olarak verilecek. Ödemelerin belirtilen hesaplara üçe bölünerek gerçekleştirileceği tahmin ediliyor.
Üniversite öğrencilerine sağladığımız 3.200 TL'lik Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı başvuru sonuçları açıklandı. Genç arkadaşlarımız web sayfamızdan sonuçları kontrol edebilirler. Desteği hak eden kardeşlerimize hayırlı olsun, tüm öğrencilere başarılar.https://t.co/1h2RK1FeLk pic.twitter.com/7QxDgxIhpv
— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) November 10, 2020
Üniversite öğrencilerine sağladığımız 3.200 TL'lik Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı başvuru sonuçları açıklandı. Genç arkadaşlarımız web sayfamızdan sonuçları kontrol edebilirler. Desteği hak eden kardeşlerimize hayırlı olsun, tüm öğrencilere başarılar.https://t.co/1h2RK1FeLk pic.twitter.com/7QxDgxIhpv — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) November 10, 2020
İBB Sözcüsü Murat Ongun Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada “Üniversite öğrencilerine sağladığımız 3.200 TL'lik Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı başvuru sonuçları açıklandı.
Genç arkadaşlarımız web sayfamızdan sonuçları kontrol edebilirler. Desteği hak eden kardeşlerimize hayırlı olsun, tüm öğrencilere başarılar.” ifadelerini kullandı.
Sonuçlar “gencuniversiteli.ibb.istanbul” adresi üzerinden TC kimlik numarası ve doğum yılı girilerek sorgulanabilecek.
İBB bursu yıllık 3 bin 200 TL olarak verilecek. Ödemelerin belirtilen hesaplara üçe bölünerek gerçekleştirileceği tahmin ediliyor.
Üniversite öğrencilerine sağladığımız 3.200 TL'lik Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı başvuru sonuçları açıklandı. Genç arkadaşlarımız web sayfamızdan sonuçları kontrol edebilirler. Desteği hak eden kardeşlerimize hayırlı olsun, tüm öğrencilere başarılar.https://t.co/1h2RK1FeLk pic.twitter.com/7QxDgxIhpv
— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) November 10, 2020
Üniversite öğrencilerine sağladığımız 3.200 TL'lik Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı başvuru sonuçları açıklandı. Genç arkadaşlarımız web sayfamızdan sonuçları kontrol edebilirler. Desteği hak eden kardeşlerimize hayırlı olsun, tüm öğrencilere başarılar.https://t.co/1h2RK1FeLk pic.twitter.com/7QxDgxIhpv — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) November 10, 2020
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