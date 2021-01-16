Büro Memur-Sen’den Milli Gazete’ye ziyaret: Uzmanlık sistemi gelmeli
Büro Memur-Sen temsilcileri Milli Gazete’nin 49’uncu kuruluş yıldönümü dolayısıyla Milli Gazete'yi ziyaret etti.
GÜNDEM 16.01.2021, 04:31
Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan ve Genel Başkan Yardımcısı Halil Küçükdevlet, Milli Gazete’nin 49’uncu kuruluş yıldönümü dolayısıyla Milli Gazete Ankara Temsilcisi ve TV5 Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Yılmaz’ı ziyaret etti. Ziyarette Büro Memur-Sen’in kamuda uzmanlaşmaya yönelik çalışmalarından bahseden Yazgan, “Kamuda uzmanlaşmaya geçilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Uzmanlık ile memurların kaçmasının önüne geçebiliriz. Kurum uzmanlığı tarzına geçilmesi gerekiyor” dedi.
Uzmanlık ile mevzuattan dolayı ortaya çıkan iş yükünün azaltılabileceğini kaydeden Yazgan, “Mevzuat gereğiyle SGK ve maliyede iş yükü artıyor. Önceden kamuda bir şeyin kontrolü için çok fazla kişinin imzası ve onayı gerekiyordu şimdi kontrol işleri daha çok dijital. Bilgisayar üzerinden kontrol edilebiliyor. Şef ve şube müdürlüğü eski sisteme uygun yapılar bunların yerine uzmanlık getirilmeli. Bu konuda adliye, maliye ve SGK en önemli kurumlar Maliye’de şuan uzmanlık uygulanmakta” ifadelerini kullandı.
Uzmanlık için kurumlarda sınav açılması gerektiğini vurgulayan Yazgan, “Hizmet kolumuzdaki kurumlarda SGK öncelikli olmak üzere uzmanlıklara belli bir kota dâhilinde kurum personelinin sınavla atanabilmesi için düzenleme yapılmalıdır. Ayrıca MSB’de görev yapan sivil memurlar içinde uzman personel bulunmakta olup bu personelin MSB uzmanlığına atanması sağlanmalıdır” diye konuştu
Milli Gazete’nin 49’uncu kuruluş yıldönümü için tebrik eden Yazgan, “49 yıldır ‘Hak Geldi, Batıl Zail Oldu’ sözüne sadık kalan; doğruyu ve inandıklarını yazmaktan çekinmeyen Milli Gazete’nin kuruluş yıldönümünü kutluyorum” ifadelerini kullandı.
Uzmanlık ile mevzuattan dolayı ortaya çıkan iş yükünün azaltılabileceğini kaydeden Yazgan, “Mevzuat gereğiyle SGK ve maliyede iş yükü artıyor. Önceden kamuda bir şeyin kontrolü için çok fazla kişinin imzası ve onayı gerekiyordu şimdi kontrol işleri daha çok dijital. Bilgisayar üzerinden kontrol edilebiliyor. Şef ve şube müdürlüğü eski sisteme uygun yapılar bunların yerine uzmanlık getirilmeli. Bu konuda adliye, maliye ve SGK en önemli kurumlar Maliye’de şuan uzmanlık uygulanmakta” ifadelerini kullandı.
Uzmanlık için kurumlarda sınav açılması gerektiğini vurgulayan Yazgan, “Hizmet kolumuzdaki kurumlarda SGK öncelikli olmak üzere uzmanlıklara belli bir kota dâhilinde kurum personelinin sınavla atanabilmesi için düzenleme yapılmalıdır. Ayrıca MSB’de görev yapan sivil memurlar içinde uzman personel bulunmakta olup bu personelin MSB uzmanlığına atanması sağlanmalıdır” diye konuştu
Milli Gazete’nin 49’uncu kuruluş yıldönümü için tebrik eden Yazgan, “49 yıldır ‘Hak Geldi, Batıl Zail Oldu’ sözüne sadık kalan; doğruyu ve inandıklarını yazmaktan çekinmeyen Milli Gazete’nin kuruluş yıldönümünü kutluyorum” ifadelerini kullandı.
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