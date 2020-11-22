Reklam

Son Dakika

Büro Memur-Sen’den çağrı: İzinler seneye devredilsin

Büro-Memur-Sen’den kamu görevlilerle ilgili önemli çağrı.

GÜNDEM 22.11.2020, 07:20
1
Büro Memur-Sen’den çağrı: İzinler seneye devredilsin
Büro Memur-Sen,  Kovid-19 sürecinde yaşanan olağanüstü gelişmeler sebebiyle, kamuda görevli olanların izinlerinin kaldırılması sonrası doğan mağduriyetin telafisi içinde kullanılmayan izinlerin 2021 yılına devrilmesini istedi.
Kovid-19’la mücadele kapsamında dünyada ve Türkiye’de yaşanan olağanüstü durumlardan dolayı Büro Memur-Sen’den memurlarla ilgili önemli bir talep geldi. Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu kamu görevlilerinin izinlerinin kaldırılması, kullanamaması sebebiyle yaşanacak hak kaybına dikkat çekerek kamu görevlilerinin beklentilerine ilişkin bir açıklama yayımladı. Yazgan, sorunun çözümünün kolaylığına dikkat çekerek, Kovid-19 nedeniyle kullanılamayan izinlerin, 2021 yılına devredilmesini istedi.
Kamu görevlilerinin Kovıd-19 pandemi süreci başladığından beri, işini aksatmadan yerine getirdiğinin altını çizen Yazgan, “657 sayılı Kanuna tabi kadrolu personelin COVID-19 pandemisi nedeniyle iradeleri hilafına kullandırılmayan yıllık izinlerinin, temel hak ve özgürlüklerden olmasından dolayı kamu görevlilerinin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için bir sonraki yıla (2021 yılı) devredilmesi yönünde düzenleme yapılmasını talep ediyoruz” dedi.
Büro Memur-Sen ayrıca geçtiğimiz günlerde 4/B Sözleşmeli Memurun kullanamadıkları yıllık izinlerinin iptal edilmemesi ve bir sonraki yıla devredilmesi için Cumhurbaşkanlığı’na mektup yazarak, bu konuda oluşacak mağduriyetin giderilmesi için de talepte bulunmuştu.
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 22 Kasım 2020
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 9 20
2. Alanyaspor 7 17
3. Galatasaray 8 16
4. Gaziantep FK 9 14
5. Karagümrük 9 13
6. Başakşehir 9 13
7. Beşiktaş 8 13
8. Kasımpaşa 8 12
9. Rizespor 7 11
10. Malatyaspor 8 11
11. Hatayspor 6 11
12. Konyaspor 7 9
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 9
15. Göztepe 7 8
16. Erzurumspor 7 8
17. Trabzonspor 8 6
18. Kayserispor 7 6
19. Gençlerbirliği 8 5
20. Denizlispor 8 5
21. Ankaragücü 6 2
Takımlar O P
1. Altınordu 10 20
2. Tuzlaspor 8 18
3. İstanbulspor 9 17
4. Samsunspor 10 17
5. Adana Demirspor 8 15
6. Ankara Keçiörengücü 9 15
7. Giresunspor 9 15
8. Bursaspor 10 14
9. Akhisar Bld.Spor 9 13
10. Balıkesirspor 9 13
11. Adanaspor 9 12
12. Altay 7 10
13. Ümraniye 9 9
14. Boluspor 10 7
15. Menemen Belediyespor 7 6
16. Bandırmaspor 9 5
17. Ankaraspor 9 5
18. Eskişehirspor 9 1
Takımlar O P
1. Tottenham 9 20
2. Chelsea 9 18
3. Leicester City 8 18
4. Liverpool 8 17
5. Southampton 8 16
6. Aston Villa 8 15
7. Everton 8 13
8. Crystal Palace 8 13
9. M. United 8 13
10. Wolverhampton 8 13
11. Man City 8 12
12. Arsenal 8 12
13. West Ham 8 11
14. Newcastle 9 11
15. Leeds United 8 10
16. Brighton 9 9
17. Fulham 8 4
18. West Bromwich 9 3
19. Burnley 7 2
20. Sheffield United 8 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Atletico Madrid 8 20
3. Villarreal 10 19
4. Real Madrid 9 17
5. Granada 8 14
6. Cádiz 9 14
7. Sevilla 8 13
8. Elche 8 12
9. Real Betis 9 12
10. Barcelona 8 11
11. Valencia 9 11
12. Getafe 8 11
13. Osasuna 9 11
14. Athletic Bilbao 8 9
15. Deportivo Alaves 9 9
16. Eibar 9 9
17. Levante 9 7
18. Huesca 10 7
19. Celta de Vigo 10 7
20. Real Valladolid 9 6