Büro Memur-Sen’den çağrı: İzinler seneye devredilsin
Büro-Memur-Sen’den kamu görevlilerle ilgili önemli çağrı.
GÜNDEM 22.11.2020, 07:20
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Büro Memur-Sen, Kovid-19 sürecinde yaşanan olağanüstü gelişmeler sebebiyle, kamuda görevli olanların izinlerinin kaldırılması sonrası doğan mağduriyetin telafisi içinde kullanılmayan izinlerin 2021 yılına devrilmesini istedi.
Kovid-19’la mücadele kapsamında dünyada ve Türkiye’de yaşanan olağanüstü durumlardan dolayı Büro Memur-Sen’den memurlarla ilgili önemli bir talep geldi. Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu kamu görevlilerinin izinlerinin kaldırılması, kullanamaması sebebiyle yaşanacak hak kaybına dikkat çekerek kamu görevlilerinin beklentilerine ilişkin bir açıklama yayımladı. Yazgan, sorunun çözümünün kolaylığına dikkat çekerek, Kovid-19 nedeniyle kullanılamayan izinlerin, 2021 yılına devredilmesini istedi.
Kamu görevlilerinin Kovıd-19 pandemi süreci başladığından beri, işini aksatmadan yerine getirdiğinin altını çizen Yazgan, “657 sayılı Kanuna tabi kadrolu personelin COVID-19 pandemisi nedeniyle iradeleri hilafına kullandırılmayan yıllık izinlerinin, temel hak ve özgürlüklerden olmasından dolayı kamu görevlilerinin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için bir sonraki yıla (2021 yılı) devredilmesi yönünde düzenleme yapılmasını talep ediyoruz” dedi.
Büro Memur-Sen ayrıca geçtiğimiz günlerde 4/B Sözleşmeli Memurun kullanamadıkları yıllık izinlerinin iptal edilmemesi ve bir sonraki yıla devredilmesi için Cumhurbaşkanlığı’na mektup yazarak, bu konuda oluşacak mağduriyetin giderilmesi için de talepte bulunmuştu.
Kovid-19’la mücadele kapsamında dünyada ve Türkiye’de yaşanan olağanüstü durumlardan dolayı Büro Memur-Sen’den memurlarla ilgili önemli bir talep geldi. Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu kamu görevlilerinin izinlerinin kaldırılması, kullanamaması sebebiyle yaşanacak hak kaybına dikkat çekerek kamu görevlilerinin beklentilerine ilişkin bir açıklama yayımladı. Yazgan, sorunun çözümünün kolaylığına dikkat çekerek, Kovid-19 nedeniyle kullanılamayan izinlerin, 2021 yılına devredilmesini istedi.
Kamu görevlilerinin Kovıd-19 pandemi süreci başladığından beri, işini aksatmadan yerine getirdiğinin altını çizen Yazgan, “657 sayılı Kanuna tabi kadrolu personelin COVID-19 pandemisi nedeniyle iradeleri hilafına kullandırılmayan yıllık izinlerinin, temel hak ve özgürlüklerden olmasından dolayı kamu görevlilerinin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için bir sonraki yıla (2021 yılı) devredilmesi yönünde düzenleme yapılmasını talep ediyoruz” dedi.
Büro Memur-Sen ayrıca geçtiğimiz günlerde 4/B Sözleşmeli Memurun kullanamadıkları yıllık izinlerinin iptal edilmemesi ve bir sonraki yıla devredilmesi için Cumhurbaşkanlığı’na mektup yazarak, bu konuda oluşacak mağduriyetin giderilmesi için de talepte bulunmuştu.
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