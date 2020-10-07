Burhan Kuzu'dan Zindaşti savunması: 'Ben mi kaçırdım?'

İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'yi serbest bırakması için hakimlere baskı yaptığı söylenen Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Üyesi ve AK Parti eski İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, Sözcü'den İsmail Saymaz'ın sorularını cevapladı.

Zindaşti ile kendisini AK Parti Beşiktaş İlçe Örgütü üyesi Aliye Uzun'un tanıştırdığını söyledi.

Kuzu, "Aliye Hanım işadamı diye getirdi. Nusret'te oturuyorlarmış. Ben de vardım. Bir çay içtik. Hem de Nusret'in en görünen yerinde. 'Ne istiyorsun benden?' dedim. 'İranlıyım. Annem Hakkarili. Yarı Türküm. Mali durumum iyi, Türkiye'ye yatırım yapacağım. Vatandaş olunca daha kolay oluyor' dedi. 'Hay hay, sen yap müracaatını' dedim. Ben milletvekiliyim o zaman. Bizim işimiz, yatırımcıya destek olmak. Neyse, yaptı müracaatını, aradım Vatandaşlık Genel Müdürünü. Müdür bir ay sonra döndü. 'Hocam, İranlının dosyası sıkıntılı, ne diyorsun?' dedi. 'Aman, kalsın verme' dedim" sözleriyle kendisini savundu.

Zindaşti'nin serbest bırakılması için hakimleri aramasına yönelik soruya ise Kuzu şu yanıtı verdi, "Avukat geldi, İlker Dağlı. İlker benim öğrencimdir hukuk fakültesinden. Zindaşti ile alakalı olarak 'Dokuz aydır tutuklu, dava da açılmıyor' dedi. Hakimi aradım, 'Ne olacak, böyle bir durum var' dedim. 'Hocam, bakıyoruz' dedi. Ben Naci Şerifi diye biliyordum. Ne zaman ki çıktı kaçtı, o zaman gazetelerden öğrendik, baronluk bilmem ne…"

Hakimleri baskı altına almadığını da belirten Kuzu, "Koca adamlar baskı altına mı alınır" dedi.

Zindaşti'nin kaçmasında bir rolü olmadığını vurgulayan Burhan Kuzu, bu sebeple hiçbir pişmanlık yaşamadığını söyledi.

Kuzu, "Kaçıran ben miyim? Çıkmasına ben sebep olmadım ki, pişmanlığım olsun. Netice itibariyle devletin polisi var. Dışarıya çıkmışsa, hakimin biri çıkarmaya karar vermiş, öteki de tutukluluğun devamına… Buna rağmen 2-3 saatte kaçmış" yorumunu yaptı.

