Burhan Kuzu, iki haftadır gördüğü koronavirüs tedavisi sonrası hastanede hayatını kaybetti. Kuzu'nun vefat haberini Sözcü gazetesinden İsmail Saymaz'a oğlu Süleyman Kuzu açıkladı. Peki Burhan Kuzu kimdir? İşte hayatı ve kariyeri...



Burhan Kuzu, 1 Ocak 1955’te Kayseri'nin Develi ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Burhan Kuzu, Anayasa Hukukçusu ve Öğretim Üyesi'dir. Akademik çalışmalarda bulunanan Kuzu, profesörlük unvanına sahiptir. Stajyer kaymakam olarak çalışan Kuzu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeliği ve Başkanlığı görevlerinde bulundu. Yaptığı akademik araştırmalar nedeniyle bir dönem Paris Sorbonne Üniversitesi Hukuk Fakültesinde bulundu.

Mesleki alanda yayımlanmış çok sayıda kitap ve makalesi bulunan Burhan Kuzu, çeşitli STK’larda üyelik ve yöneticilik yaptı.

AK Parti'nin Kurucu Üyesi olarak aktif siyaset hayatına başlayan Burhan Kuzu partinin ilk Demokrasi Hakem Kurulu Başkanlığını yürüttü.

AK Parti'den 22, 23 ve 24. Dönemde İstanbul Milletvekili seçilen Burhan Kuzu, bu dönemlerde Anayasa Komisyonu Başkanlığı yaptı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Fahri Baş Danışmanlığı görevinde bulundu.

AK Parti MKYK Üyesi olan Burhan Kuzu, iki çocuk babasıydı.

