Burhan Kuzu Deva Partisi'yle mi anlaştı? Kulislere bomba gibi düştü

AKP'nin eski milletvekillerinden Anayasa Profesörü Burhan Kuzu'nun Deva Partisi'ne geçeceğine ilişkin iddia sosyal medyada ortaya atıldı.

'Ankara Kuşu' adlı Twitter hesabından Burhan Kuzu Deva Partisi ile anlaştığı iddiası paylaşıldı.

Ortaya atılan iddialardan sonra "Deva" Twitter trend topic listesinin zivesine yerleşirken, Burhan Kuzu'nun konuyla ilgili bir açıklama yapmaması iddiaları güçlendirdi.

İddiaların ortaya atılmasından sonra tweet atmaya devam eden Kuzu, uzun zamandır AKP'de görev alamamıştı.

Burhan Kuzu Deva Partisi’nden gelen teklifi kabul etmiş. Deva’ya geçiyor ?

— ANKARA KUŞU (@ankara_kusu) October 6, 2020



Burhan Kuzu Deva Partisi’nden gelen teklifi kabul etmiş. Deva’ya geçiyor ? — ANKARA KUŞU (@ankara_kusu) October 6, 2020

