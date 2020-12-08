Burdur'da koronavirüs şoku! 10 köy karantinaya alındı

Burdur'da koronavirüs vakaları nedeniyle bir belde ve 10 köyde karantina uygulanmaya başlandı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karara göre yayılmayı önlemek amacıyla temaslı kişilerin yaşadığı Çobanpınar, İncirdere, Karapınar, Karaseki, Kargı, Kuyubaşı, Seydiköy, Susuz, Ürkütlü ve Çamlık köyü ile Kızılkaya beldesinde karantina uygulanmaya başlandı.

Ekipler adı geçen yerleşim yerlerinde güvenlik önlemi alarak, giriş ve çıkışları kapattı. Hayvansal ve tarımsal faaliyetler izin sistemiyle yapılacak.

