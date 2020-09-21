Burdur'da kamyonla otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Burdur'da kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
GÜNDEM 21.09.2020, 22:37
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Osman Çömlek'in kullandığı kamyon, Kurna köyü kavşağında Yurdal Altın idaresindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücülerin yanı sıra otomobilde bulunan Sevgi, Rumeysa ve Adile Altın yaralandı.
Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedaviye alındı.
Öte yandan, kaza yerine gelen AK Parti Burdur Milletvekili Yasin Uğur, yaralıların durumuna ilişkin bilgi aldı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücülerin yanı sıra otomobilde bulunan Sevgi, Rumeysa ve Adile Altın yaralandı.
Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedaviye alındı.
Öte yandan, kaza yerine gelen AK Parti Burdur Milletvekili Yasin Uğur, yaralıların durumuna ilişkin bilgi aldı.
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