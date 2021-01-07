Burak Yılmaz'ın golü Lille yetmedi!
Ligue 1, 18. haftasında Lille, evinde Angers'le karşıladı. Burak Yılmaz'ın gol attığı maçta Lille 2-1 kaydetti.
GÜNDEM 07.01.2021, 02:48
Ligue 1'in 18. haftasında Lille, Angers deplasmanından 2-1 yenilgi ile ayrıldı. Burak Yılmaz'ın gol attığı maçta Lille kaybederken, ligde 3. sıraya geriledi.
İlk yarıda Angers, Romain Thomas'ın 5. ve 10. dakikada attığı gollerle 2-0 öne geçti.
Lille'de 42. dakikada sahneye çıkan milli futbolcu Burak Yılmaz'ın meşin yuvarlığı filelerle buluşturmasıyla farkı 1'e indirdi.
İkinci devrede her iki takımdan gol sesi çıkmadı ve Angers karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Lille bu skorla 36 puanla averaj farkıyla 3. sıraya geriledi. Angers ise puanını 30'a yükselterek 7. sıraya yerleşti.
Sahasında ilk yenilgisini alan Lille'de forma giyen diğer milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik kadroda yer almadı.
Yusuf Yazıcı'nın yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.
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İlk yarıda Angers, Romain Thomas'ın 5. ve 10. dakikada attığı gollerle 2-0 öne geçti.
Lille'de 42. dakikada sahneye çıkan milli futbolcu Burak Yılmaz'ın meşin yuvarlığı filelerle buluşturmasıyla farkı 1'e indirdi.
İkinci devrede her iki takımdan gol sesi çıkmadı ve Angers karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Lille bu skorla 36 puanla averaj farkıyla 3. sıraya geriledi. Angers ise puanını 30'a yükselterek 7. sıraya yerleşti.
Sahasında ilk yenilgisini alan Lille'de forma giyen diğer milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik kadroda yer almadı.
Yusuf Yazıcı'nın yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.
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