Burak Yılmaz'dan Şenol Güneş'e tepki!
A Milli Takım'ın Rusya ile 1-1 berabere kaldığı maçın son dakikalarında Burak Yılmaz teknik direktör Şenol Güneş'e sitem etti.
GÜNDEM 12.10.2020, 07:44
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A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nin üçüncü haftasında Rusya deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönerken geceye damgasını vuran olaylardan biri de Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen golcü futbolcu Burak Yılmaz'ın teknik direktör Şenol Güneş'e sitem etmesiydi.
Karşılaşmada oynanan iki dakikalık uzatmanın sonunda yerini Enes Ünal'a bırakan Burak, kenara gelirken Güneş'e "Ne yapıyorsun hocam ya? Maç bitti." sözleriyle yüklendi. Aynı anda Yusuf Yazıcı'nın oyuna girmesiyle kulübüye gelen Hakan Çalhanoğlu da karara tepki gösterdi.
Karşılaşmada oynanan iki dakikalık uzatmanın sonunda yerini Enes Ünal'a bırakan Burak, kenara gelirken Güneş'e "Ne yapıyorsun hocam ya? Maç bitti." sözleriyle yüklendi. Aynı anda Yusuf Yazıcı'nın oyuna girmesiyle kulübüye gelen Hakan Çalhanoğlu da karara tepki gösterdi.
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