Burak Yılmaz sakatlandı

Lille forması altında başarılı bir sezon geçiren deneyimli oyuncu Burak Yılmaz, son oynanan Reims mücadelesinin kadrosunda yer almamıştı. Burak Yılmaz sakatlık yaşadığı ve 2-3 hafta görev yapamayacağı bildirildi

Burak Yılmaz bu sezon Lille formasıyla 18 maçta 9 gol atarken arkadaşlarına da 4 asist yaptı.

