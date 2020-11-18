Burak Yılmaz, Macaristan maçı kadrosunda yer bulamadı
UEFA Uluslar Ligi 4. Grup son maçında Macaristan ile deplasmanda karşılaşacak olan A Milli Takımda golcü futbolcu Burak Yılmaz, 21 kişilik maç kadrosuna dahil edilmedi.
GÜNDEM 18.11.2020, 22:25
Türkiye Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki son maçında deplasmanda Macaristan ile karşılaşırken, ilk 11'ler de belli oldu.
Hafif sakatlığını atlatan ve cezası bulunmayan golcü futbolcu Burak Yılmaz'ın 21 kişilik kadroda olmaması ise dikkat çekti.
Millilerin ilk 11'i, Mert, Nazım, Merih, Ozan, Caner, Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir, İrfan Can, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman ve Cenk Tosun isimlerinden oluşurken, yedeklerde ise Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Okay Yokuşlu, Dorukhan Toköz, Yusuf Yazıcı, Berkay Özcan, Mert Müldür, Ömer Bayram, Deniz Türüç ve Kaan Ayhan isimleri yer aldı.
Milli Takımımızın, Macaristan'ı mağlup etmesi ve Rusya'nın da Sırbistan deplasmanında puan kaybetmesiyle grubu lider bitirme ve A Ligi'ne yükselme şansı bulunuyor.
Hafif sakatlığını atlatan ve cezası bulunmayan golcü futbolcu Burak Yılmaz'ın 21 kişilik kadroda olmaması ise dikkat çekti.
Millilerin ilk 11'i, Mert, Nazım, Merih, Ozan, Caner, Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir, İrfan Can, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman ve Cenk Tosun isimlerinden oluşurken, yedeklerde ise Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Okay Yokuşlu, Dorukhan Toköz, Yusuf Yazıcı, Berkay Özcan, Mert Müldür, Ömer Bayram, Deniz Türüç ve Kaan Ayhan isimleri yer aldı.
Milli Takımımızın, Macaristan'ı mağlup etmesi ve Rusya'nın da Sırbistan deplasmanında puan kaybetmesiyle grubu lider bitirme ve A Ligi'ne yükselme şansı bulunuyor.
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