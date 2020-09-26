Burak Yılmaz Lille'de ilk gölünü attı

Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in 11'de başladığı karşılaşmayı Lille, 43'te N. Pallois (KK) ve 87'de Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı gollerle 2-0 kazandı.

3 puanı hanesine yazdıran Lille, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Zeki Çelik maçın tamamında süre alırken, Burak Yılmaz müsabakanın uzatma dakikalarında yerini bir diğer milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'ya bıraktı.

Galtier'den Burak Yılmaz açıklaması

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, '"Burak Yılmaz gibi bir oyuncuya sahip olduğunuzda 16-18 yaş arası futbolculara 'rol model' olarak sunacak biri takımınızda oluyor. Burak Yılmaz'ı transfer edebildiğimiz için çok şanslıyız. Burak, yaş aldıkça daha fazla çalışan bir oyuncu." ifadelerini kullanmıştı.

Nantes ile oynadığı son 22 Ligue 1 maçının sadece birini kaybeden Lille, tek yenilgisini Eylül 2015'te aldı. Ligue 1 deplasmanında çıktığı son 12 maçın ikisini kazanabilen Nantes, bu süreçte sadece Marsilya ve Nimes'i mağlup edebildi.

2020 takvim yılında akan oyundan en az gol yiyen Ligue 1 takımı Lille.

Lille forması giyen José Fonte, 2020/21 Ligue 1 sezonunda en az 10 ikili mücadeleye giren oyuncular arasından en yüksek kazanma yüzdesine sahip isim konumunda. Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, Ligue 1 kariyerinde Nantes'a rakip olduğu 13 maçın sadece birini kaybetti.

